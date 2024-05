Alejandro Estrada reveló cómo es su relación con Nataly Umaña: “ya no hay despecho”

Tras el sonado escándalo de infidelidad de Nataly Umaña hacia Alejandro Estrada, con quien llevaba 12 años de casada, los actores se separaron y cada uno rehizo su vida. La actriz estuvo en México y Estados Unidos realizando algunos proyectos, y, por su parte, el actor se encuentra en las grabaciones de MasterChef Celebrity, que próximamente se estrenará por RCN.

Con la salida de Nataly de La casa de los famosos, algunos internautas esperaban ver si la actriz se encontraba con su exesposo; sin embargo, en redes sociales no hubo ningún registro de ese momento, pues el día que ella fue eliminada, Alejandro estaba pasando unos días de descanso en Cartagena. Desde entonces, se desconoce dónde están viviendo y quién de los dos se quedó en la casa que compartían juntos.

¿Cómo es la relación de Alejandro Estrada con Nataly Umaña?

Hace unos días, el actor y presentador concedió una entrevista con el humorista ‘Luchito humor’, con quien habló sobre varios detalles de su vida actual, luego de su ruptura amorosa.

Estrada se mostró muy tranquilo y entusiasta con su nueva vida de soltero. “Todo muy bien, gracias a Dios, ahorita lo importante es siempre mirar hacia adelante, realmente estoy contento hoy por hoy”, dijo el actor.

De igual manera, el humorista le preguntó sobre cómo recibe los comentarios que algunas personas en la calle o en redes sociales hacen sobre él. “La gente dice: ‘allá va Alejandro Estrada, al que le dañaron el matrimonio’”. El actor respondió, asegurando que ha tenido una buena amistad con sus exparejas, incluyendo a Nataly: “es vivir el momento, tener mucha claridad, mucha madurez de cómo hacer las cosas, entablar buenas amistades con las relaciones que uno ha tenido, tengo una excelente amistad con todas las personas con las que he tenido relaciones, y esta no va a ser la excepción”.

¿Qué piensa Nataly Umaña de Alejandro Estrada?

El reingreso por cinco días de Nataly Umaña a La casa de los famosos dio mucho de qué hablar. Durante su corta estadía en la que fue su casa por más de un mes, la actriz habló sobre lo que ocurrió con Alejandro Estrada al salir del reality y sobre cómo se siente actualmente.

“A mí siempre me ha gustado la soledad, pero eso hacía parte de un proceso como raro porque ya llevaba muchos años así (...) Yo puedo viajar sola, me disfruto una película sola, voy a un cine sola, porque siempre fui de esas (...) No es sano estar en este momento sola, tengo que estar con amigas compartiendo, viviendo. Todos tenemos procesos de vida distintos”, dijo.

De igual manera, aclaró que su matrimonio no se acabó porque le gustó Melfi, sino que, antes de entrar al concurso, ya venía sintiendo que era hora de terminar las cosas con Estrada. “Yo no terminé un matrimonio porque a mí me gustó alguien adentro, esto fue un proceso que venía viviendo desde hace mucho tiempo”.