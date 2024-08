Alejandro Estrada respondió indirecta de Nataly Umaña tras su salida de MasterChef

El pasado sábado se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, que dejó por fuera de la competencia a Alejandro Estrada, quien, aunque presentó un buen plato, los jurados “no le perdonaron” el grave error que cometió por tomar parte del postre de Dominica para completar su preparación.

“Reconocí el amor nuevamente y aprendí tácticas culinarias que nunca imaginé dominar, me fortalecí enormemente como ser humano bajo la presión constante. Enfrenté y aprendí a manejar mi ansiedad de una manera diferente… Control que fue creciendo a lo largo de la competencia, me ha dado una nueva perspectiva y herramientas para enfrentar la vida fuera de la cocina”, dijo el actor tras su salida del reality culinario.

Te puede interesar: Alejandro Estrada arremetió contra Cony Camelo y Franko Bonilla de ‘MasterChef’

Alejandro Estrada, Dominica Duque Fotografía por: RCN

¿Qué dijo Nataly Umaña de la salida de Alejandro Estrada de ‘MasterChef’?

Al día siguiente de la eliminación del actor, Nataly Umaña, su exesposa, publicó unas historias que muchos de los internautas relacionaron como una indirecta para el exparticipante de MasterChef.

La actriz publicó un video cantando el tema Pa qué me estás llamando, de Joaquín Guiller, en cuya letra, dice: “Encontraste a tu verdadero amor... si se supone que lo nuestro ya se terminó. Pa qué me estás llamando, pa que me estás buscando”.

Alejandro Estrada respondió indirecta a Nataly Umaña

El actor realizó una transmisión en vivo y allí sus seguidores aprovecharon para hacerle varias preguntas sobre su experiencia y en el reality y, por supuesto, sobre su área personal.

Varios de los comentarios que el actor leyó hacían referencia a Nataly. Estrada no los pasó desapercibido y, de manera directa, respondió: “esos son temas del pasado”, dando a entender, según los internautas, que el dolor por su separación ya fue superado, tanto por él como por ella.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué piensa Alejandro Estrada de Dominica Duque?

Dentro de la competencia, Alejandro se dio una nueva oportunidad en el amor. Su compañera, la presentadora Dominica Duque, conquistó su corazón. Dentro de la cocina se mostraron muy cariñosos y unidos.

“No le he encontrado hasta ahora nada malo, pero llamo y te cuento o lo pongo en redes. Me parece increíble su proceso, su profesionalismo, todos los días estudia y con el chef está aprendiendo para superarse cada día y esto hace que su proceso sea impecable, estoy seguro que va a llegar a lejos”, reveló en una entrevista para el perfil de Instagram de MasterChef Celebrity.