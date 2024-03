¿Alejandro Estrada iniciará una nueva relación tras su separación de Nataly Umaña?

El escándalo de la separación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada que se dio por la relación sentimental que la actriz inició, estando casada, dentro de La casa de los famosos con Miguel Melfi, un cantante panameño 10 años menor que ella, ha sido “comidilla” en las redes sociales.

Miguel Melfi, Alejandro Estrada, Nataly Umaña Fotografía por: La casa de los famosos / RCN / Vix

Estrada, quien fue el esposo de Nataly por 12 años, llegó hace unas semanas a la casa más famosa del mundo para ponerle fin a su matrimonio delante de toda Colombia.

¿La separación de Alejandro Estrada y Nataly Umaña fue estrategia?

En una reciente entrevista con la revista 15 minutos, el actor abrió su corazón y reveló cómo ha enfrentado el dolor de la ruptura. “Mi relación siempre se basó en algo estable, algo sincero, algo que siempre fue muy fuerte, muy hablado, para bien, en pro de tener una seguridad. En esto no caben estrategias, no sería yo capaz de jugar a una estrategia en medio de una relación de 12 años, no lo tuve que hacer nunca, no hay afanes por el tema de más seguidores, de ganarme un público, como lo han dicho”, puntualizó.

De igual manera, aclaró que sí tuvieron momento de discusiones y desacuerdos como lo dijo la actriz ante las cámaras, pero insistió que eso pudo haberse hablado de manera privada y no exponiendo sus vidas y su relación de esa manera. “Una relación de 12 años, esa montaña rusa trae sus momentos difíciles, sus discusiones, como en toda relación, no me tengo que dar duro porque eso sucede. Aquí lo único diferente es que se expuso ante los medios, se volvió público, pero considero que esas discusiones que sí las había, se podían haber tratado en privado o en una terapia si hubiera sido necesario”.

Alejandro Estrada se refugia en Dios tras su separación

El actor de Tu voz estéreo contó que, durante este difícil proceso, ha acudido a buscar apoyo, no solo con la psicología, sino también, en un pastor de una iglesia cristiana: “Me he inclinado años atrás a la iglesia cristiana y tengo un excelente pastor. Soy una persona que siempre ha ido al psicólogo para tener una vida tranquila y esta es una oportunidad muy grande de generar crecimiento en lo personal, en sacar a flote esas virtudes de la nobleza, de la bondad, de la humildad y del amor, y al final fueron muchos años”, aseguró para el mencionado medio de comunicación.

¿Alejandro Estrada volverá con Nataly Umaña?

En la misma entrevista, el actor reveló que, una de las cosas más difíciles de todo esto, fue ver en televisión esas imágenes comprometedoras de su esposa con Melfi. “El momento más duro de todo este proceso, indiscutiblemente son las imágenes, sobre todo cuando comienzan a crecer un poco, ese fue el momento más doloroso, me afecta”.

De igual manera, confirmó que, por ahora, no volvería con Nataly. “Pues, muy pronto para saber una respuesta, sin embargo, hoy no volvería con ella. No sé en lo personal cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que hay que separar, cosas personales en común que tenemos, hoy por hoy me cuesta trabajo, quiero seguir madurando yo y entender esto que viene pasando y si es una decisión de regresar y tiene que ser extremadamente trabajada y yo creo que ya hay suficiente daño”, aseguró.

¿Llegará un nuevo amor?

Aunque el dolor está muy reciente, Estrada no se negó a la posibilidad de volver a creer en el amor e iniciar una nueva relación sentimental. “Cuando ingresé a la casa lo dije y lo repito, esto me llevó a reflexionar en la importancia que es en las relaciones comunicarnos, sabernos decir las cosas a tiempo por difíciles que sean, si uno deja llegar esto al final pues es darle cabida al dolor, tal vez no era necesario el dolor si hubiésemos hablado antes, ir al psicólogo y contarle lo que ocurre. Yo soy de pensar que siempre hay una opción... Seguiré creyendo en el amor. Es muy pronto para hablar de una nueva relación amorosa, de amar otra vez a alguien, me voy a disfrutar la soltería, pensando en mí y no con mucho juicio”.