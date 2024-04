Alejandro Estrada habría dedicado esta canción a Nataly Umaña: “Se lo robó un tercero”

Alejandro Estrada se convirtió en uno de los solteros más codiciados del país tras terminar con la actriz Nataly Umaña, su esposa, quien le fue infiel con Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia.

Desde aquella sonada ruptura, cualquier movimiento o publicación del actor en redes sociales suele causar una gran cantidad de comentarios. Tal y como ocurrió recientemente, cuando se animó a compartir una canción de desamor.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada Fotografía por: Instagram

La canción que Alejandro Estrada habría dedicado a Nataly Umaña

Días después de devolverle el anillo a su esposa en plena transmisión de La casa de los famosos, el cucuteño sorprendió con unas historias de Instagram en las que, a opinión de sus seguidores, dedicó una canción a la tolimense de 38 años.

“Unos muchachos me han estado etiquetando en una canción que, muy seguramente, están lanzando ¡Los felicito! Entré a escucharla y bueno... me llegó en un momento que quizá muchos de ustedes conocen, por eso, a todas las personas que les está tocando algo similar en estos momentos, les invito a escucharla ¡Está increíble!“, expresó.

A continuación, Alejandro Estrada puso a todo volumen Pasatiempo, canción de la agrupación Los Hermanos Medina, de la que parece interpretar algunas líneas.

“Y terminar teniendo nada Porque su corazón se lo robó un tercero Quien no ha sufrido un engaño A quien no le han hecho daño porque yo sí he malgastado el tiempo”, fue el fragmento de la canción que se escuchó en la publicación del actor.

Letra completa de la canción que Alejandro Estrada habría dedicado a Nataly Umaña

A quien en el amor no le ha ido bien

A quien de aquí le han sido infiel

El único yo no puedo ser

Hace poco me tocó perder

Porque pagué una mala mujer

Tengo el corazón en mil pedazos

Otra vez ¡Qué desespero!

Sufrir por alguien que no vale ni un te quiero

Ser el segundo cuando la viste primero

Y terminar teniendo nada

Porque su corazón se lo robó un tercero

Quien no ha sufrido un engaño o a quien no le han hecho daño

Porque yo sí he malgastado el tiempo

Estando enamorado y me arrepiento

Haberle dado lo mejor de mi cuando solo fui su pasatiempo

Quien no ha sufrido un engaño o a quien no le han hecho daño

Porque yo sí he malgastado el tiempo

Estando enamorado y me arrepiento

Haberle dado lo mejor de mi cuando solo fui su pasatiempo

Un amor de un momento

Quien no ha sufrido un engaño o quien no le han hecho daño

Porque yo sí he malgastado el tiempo

Estando enamorado y me arrepiento

Haberle dado lo mejor de mi cuando solo fui su pasatiempo

Un amor de un momento