Alejandro Estrada disfruta lujoso viaje con buena compañía. ¿Ya olvidó a Nataly?

Hace unas semanas, el actor Alejandro Estrada enfrentó a su esposa Nataly Umaña delante de toda Colombia durante una emisión de La casa de los famosos, y le pidió el divorcio luego de ver el romance que ella inició dentro del reality con su compañero Miguel Melfi, estando todavía casada con él.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña. Fotografía por: Vix

Ese escándalo ha dividido las opiniones en redes sociales. La actriz es quien se ha llevado la peor parte con las fuertes críticas que ha recibido por haber cambiado su matrimonio de 12 años, por su relación con el joven panameño, que, en varias oportunidades, ya le ha dicho que lo mejor es que sean amigos.

¿Alejandro Estrada ya superó a Nataly Umaña?

Luego de devolverle el anillo a Nataly, Alejandro se ha dejado ver en varios eventos públicos, demostrando que, pese a lo difícil que ha sido su divorcio, lo está superando poco a poco.

De hecho, en sus apariciones en Instagram se ha mostrado muy feliz. Durante este fin de semana, el actor ha estado disfrutando de las playas de Cartagena en compañía de dos hombres, quienes al parecer serían amigos muy cercanos, compañeros de trabajo. “¿Qué hay para dañar?”, escribió.

¿Qué pasará si Nataly Umaña es eliminada de ‘La casa de los famosos’?

Esta noche, se llevará a cabo una nueva eliminación en La casa de los famosos. Una de las nominadas es Nataly Umaña, razón por la que, algunos televidentes y usuarios en redes sociales, se han preguntado qué pasará si la actriz llega a salir y su exesposo está fuera de la ciudad, despejando su mente.

En una reciente entrevista que el actor concedió a la revista 15 minutos, aseguró que no volvería con ella, al menos no por ahora. Sin embargo, sí aclaró que una vez ella salga del reality deben sentarse a hablar y definir temas de la separación.

“Hoy no volvería con ella. No sé en lo personal cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que hay que separar, cosas personales en común que tenemos, hoy por hoy me cuesta trabajo, quiero seguir madurando yo y entender esto que viene pasando y si es una decisión de regresar y tiene que ser extremadamente trabajada y yo creo que ya hay suficiente daño”, dijo.

En redes sociales le han dejado múltiples mensajes al actor: “ahora soltero se pone más retriplepapasito”, “Nataly cambio un ferrari, por un twingo”, “un hombre así, no lo suelto nunca demasiado valioso”, “Alejo, muy VALIENTE, eres un ejemplo para este machismo tan terrible que tenemos en nuestro país”, “eres un caballero, tienes mucho don de gente, seguro la vida te puso esta prueba con el fin de que llegue una mujer que realmente te merezca”.