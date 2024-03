Alejandro Estrada dejó ver cómo pasa su tusa por Nataly Umaña “La partida continúa”

El pasado domingo, 10 de marzo, los televidentes del canal RCN fueron testigos de la ruptura amorosa entre el actor Alejandro Estrada y Nataly Umaña tras doce años de relación. Según quedó en evidencia, la separación entre la pareja de actores se produjo a raíz del romance que la tolimense sostiene con el panameño Miguel Melfi, quien es compañero en La casa de los famosos Colombia.

Cabe mencionar que, el también empresario apareció ante los participantes en medio de la dinámica de ‘congelados’ y enfrentó a su esposa en plena televisión nacional; durante el álgido momento, le reprochó su engaño y hasta le entregó su argolla de matrimonio como símbolo del fin de su unión.

Puedes leer: Ornella Sierra de ‘La casa de los famosos’: edad, pareja, origen y pasatiempos

Nataly Umañan, Alejandro Estrada Fotografía por: Instagram / RCN / Vix

Alejandro Estrada y su divorcio con Nataly Umaña

Tras el momento vivido en La casa de los famosos Colombia con su expareja sentimental, el actor Alejandro Estrada tomó la decisión de tomarse un respiro y ausentarse un poco de los medios de comunicación, pues por el momento, no está brindando entrevistas ni otorgando declaraciones.

Sin embargo, son miles los cibernautas que han estado pendientes del famoso y de cada uno de sus movimientos, pues desean saber, cómo está sobrellevando el tema de su divorcio y, por supuesto, las cosas que hace en su día a día.

Te puede interesar: ¿Maluma anunció su retiro de la música? Esto dijo

Alejandro Estrada dejó ver cómo pasa su tusa por Nataly Umaña

Hace un par de horas, el actor Alejandro Estrada a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene setecientos veinticinco mil seguidores, compartió un video practicando tenis, uno de sus deportes favoritos, hecho que deja al descubierto que, por el momento, se encuentra enfocado en vivir agradables momentos en compañía de sus amigos y colegas tras su ruptura amorosa con Nataly Umaña.

“Hoy el tenis me enseña: tras cada desafío, un nuevo comienzo. La partida continúa”, escribió en la publicación el también empresario.

“Me parece muy bien, te felicito Alejo. Uno debe afrontar cada situación compleja que la vida nos presenta”, “Alejandro no eres un hombre, eres un caballero. Te felicito por ese bello y noble corazón”, “Así es que es… uno va es pa’ lante, para atrás ni para coger impulso” y “Dios no quita, Dios libera … Aunque estés viviendo una situación compleja, Alejo, lo mejor está por venir”, han sido algunos de los comentarios que seguidores y cibernautas le han dejado al exparticipante de Soldados 1.0