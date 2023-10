Alejandra Villafañe fue Miss Earth Colombia en el 2014: Así se veía

La actriz Alejandra Villafañe falleció el sábado 21 de octubre con tan solo 34 años de edad. Su muerte produjo no solo un fuerte sentimiento de tristeza dentro de su círculo de seres queridos, sino también un enorme vacío en el mundo del espectáculo nacional. Además de su trabajo en televisión y en el mundo del modelaje, fue reconocida por su constante positivismo a la hora de ver su vida.

Aunque muchos recuerdan a la bogotana por su participación en producciones como La Ley del corazón y Siempre bruja, su paso por las pasarelas también fue muy importante. En el 2014 participó en el concurso de Miss Earth, a pesar de haber prometido que nunca volvería a un certamen de belleza, según comentó en una entrevista con Caliescribe. Aseguró que lo que le llamó la atención para hacer parte de la competencia fue su temática, dirigida al cuidado y a la conservación del bienestar del medio ambiente.

Alejandra obtuvo el título de Miss Earth Colombia, y ya con su título, viajó a Filipinas para representar al país. “En verdad es una gran responsabilidad, no es simplemente ser bonita y estar acá parada y sonreír, sino que está llevando el nombre de todo un país. Me disfruté todo el proceso (...) La experiencia es maravillosa, yo creo que es una bendición de Dios porque no todo el mundo tiene la oportunidad de representar al país en un concurso como este”, dijo en aquella conversación.

La vallecaucana quedó entre las 16 finalistas y ganó una medalla de oro por ser la concursante con el mejor cuerpo. Detalló que había logrado ese reconocimiento gracias a mucho trabajo y ejercicio, y que jamás se había hecho una cirugía para conseguir ese objetivo. “Es mostrar en el exterior que las colombianas somos divinas naturales también (...) que lo natural también es muy lindo”, reiteró.

¿Qué le pasó a Alejandra Villafañe?

En julio de este año, a través de un video publicado en Instagram, Alejandra Villafañe contó que había sido diagnosticada con cáncer meses atrás, exactamente, el 11 de mayo. En su momento reveló que hacía pública la noticia de su padecimiento porque estaba cerca a tener una importante cirugía.

A pesar de los esfuerzos médicos, y de la quimioterapia a la que se sometió en septiembre, la actriz falleció el sábado 21 de octubre.