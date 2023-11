Alejandra Serje contó cuánto le iban a pagar por donar sus óvulos

La reconocida presentadora colombiana Alejandra Serje se ha convertido en una de las más populares de la televisión nacional. Recientemente se convirtió en tendencia en redes sociales tras su salida sorpresiva del programa matutino del Canal RCN Mañana Express. La bogotana impactó con su despedida de aquel formato, pues, había entrado recientemente a ser parte del elenco.

En medio de una entrevista con el programa en el que también trabajo antes, Lo Sé Todo, la también modelo habló, no solo de su salida del programa, sino también de una de las propuestas económicas más extrañas y millonarias que le han ofrecido en su vida.

Alejandra Serje recibió millonaria propuesta por sus óvulos

Respecto a su salida de Mañana Express, comentó que se fue en los mejores términos y que no hay motivos negativos detrás como muchos están queriendo creer. A la par, hablando de nuevos trabajos y de sus ingresos económicos, mencionó, en aquella conversación, que le ofrecieron donar sus óvulos por una cifra millonaria.

“Me propusieron en alguna oportunidad, no tanto como alquilar el vientre, pero sí de donar el óvulo por mucho dinero (…) son propuestas que jamás aceptaría, ni por todo el dinero del mundo”, dijo la presentadora. Según contó, por un óvulo le habían propuesto pagarle 14 mil dólares, es decir, unos 56 millones de pesos colombianos.

Destacó que no lo haría porque no podría vivir con la idea de saber que tiene un hijo de ella, por ahí, sin conocer. Aseguró que no todas las formas de ganar dinero son válidas para ella. Así mismo, mencionó que no descarta la idea de tener más hijos, pues, siempre ha soñado con tener una familia muy grande. Dijo que en el futuro espera vivir navidades enormes al lado de sus nietos y bisnietos.

Aclaró que no ha tenido más hijos porque los temas económicos son los que verdaderamente la hacen dudar de ello. En la actualidad, Alejandra tiene tres hijos: Luciana, Santiago y Jerónimo.