Alejandra Serje confesó por qué Luisa Fernanda W la demandó. “Pedí disculpas”

El conflicto entre Luisa Fernanda W y Alejandra Serje se originó por un comentario que hizo la presentadora en el programa ‘Lo sé todo’, cuando leyó un mensaje que escribió un usuario en redes sociales sobre el fallecimiento de Fabio Legarda, diciendo que la influencer había sufrido más por la muerte de su mini pig que por su exnovio.

Te puede interesar: Novia de Tostao, de Chocquibtown le celebró el cumpleaños “Eres el novio perfecto”

¿Qué pasó entre Luisa Fernanda W y Alejandra Serje?

“Una vez me demandaron por un comentario que se hizo y yo: ‘¿es en serio?’ Y bueno, fui a un par de audiencias. A mí me demandó Luisa Fernanda W por un comentario que se hizo cuando murió Legarda, había como una vidente. Yo hago una pregunta: que si ella estaba sufriendo mucho porque había unos comentarios muy fuertes. Transmití un comentario y por eso me demandaron”, contó.

Luego de la confesión, se rumoró sobre una supuesta enemistad entre las mujeres, sin embargo, Serje aclaró lo sucedido y aseguró que habían hablado sobre el tema. Según Luisa, la demanda había sido por parte de su equipo de trabajo, Alejandra entendió y aprovechó para pedirle disculpas.

“Me aclaró que había sido el equipo de trabajo de ella y yo le conté que este era mi trabajo, le pedí excusas si de pronto dije algo que a ella la indispusiera o la hiciera sentir mal. Nos abrazamos, nos dijimos cosas bonitas, ella tiene una energía increíble, es una mujer maravillosa, la cual admiro porque tiene una familia hermosísima”, expresó.

Te puede interesar: Nataly Umaña se arrepintió de su romance con Melfi: “es muy descarado todo”

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea