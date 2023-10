Alejandra Giraldo quedó “perturbada” en emisión de Noticias Caracol ¿Qué le pasó?

Tras su regreso de vacaciones, Alejandra Giraldo ha vuelto a estar presente en las emisiones matutinas de Noticias Caracol, en compañía de Andrés Montoya y todo el equipo de periodistas, entre estos Edward Porras, conocido como ‘El ojo de la noche’.

Justamente fue tras una noticia que compartió Porras en la mañana del 4 de octubre, que la presentadora resultó “perturbada” y su reacción se volvió viral en redes sociales.

Resulta que ‘El ojo de la noche’ presentó un informe en Noticias Caracol sobre la ‘invasión’ de ratas y ratones que padecen habitantes de seis localidades en Bogotá. Con imágenes de estos roedores, los cuales merodean las calles capitalinas y son de gran tamaño, quedó en evidencia la magnitud de la problemática.

Te puede interesar: Daniela Álvarez cumplió sueño tras 3 años de su amputación: “Los milagros existen”

Las imágenes de estos animales dejaron en evidencia una fobia que tiene Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol Fotografía por: Getty Images

La reacción de Alejandra Giraldo a la nota de Edward Porras

Luego de concluir su nota e invitar a las autoridades correspondientes, ‘El ojo de la noche’ recibió los comentarios de sus compañeros. El primero en hablar fue Andrés Montoya, quien también expresó su preocupación y asombro ante la cantidad de ratas en Bogotá.

Posteriormente, el turno fue para la periodista paisa, quien no pudo ocultar la impresión que le generó ver lo grandes que son estos animales. Además, aprovechó para confesar que sufre de musofobia, un trastorno por el que le tiene miedo y asco a los ratones.

Puedes leer también: ¿Por qué cancelaron el Concurso Nacional de la Belleza en 2023? Conoce todos los detalles

“Confieso que me tiene perturbada usted con esas imágenes, no puedo ni verlas (...) No me imagino, entonces, cuál es la situación en la que están inmersos los habitantes de las inmediaciones de ese lugar”, expresó Alejandra Giraldo en plena emisión en vivo de Noticias Caracol.

La reacción de molestia en vivo de Alejandra Giraldo por unas imágenes en Noticia Caracol pic.twitter.com/5GAB9bJv1Z — Ana (@PuraCensura) October 4, 2023

¿Qué estudio y de dónde es Alejandra Giraldo?

Es una periodista, presentadora de televisión y empresaria colombiana, nacida en Medellín el 9 de abril de 1984.

Giraldo se graduó de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y comenzó su carrera en el canal regional Teleantioquia. Luego se trasladó a Bogotá para trabajar en Cablenoticias, Canal Capital y finalmente en Noticias Caracol, donde ha cubierto diferentes franjas horarias y se ha destacado por su profesionalismo y carisma.

En el ámbito personal, la comunicadora está casada con el empresario Alejandro Serrano y es una apasionada por los animales. De hecho, tiene una marca de comida para mascotas llamada Vita.

Alejandra Giraldo ha superado varios obstáculos en su vida, como un atentado en 2001 que le dejó cicatrices y problemas auditivos, y una cirugía en 2023 para retirarse las prótesis mamarias por un trastorno autoinmune.