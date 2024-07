Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, reafirmó decisión sobre su maternidad

Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, suele dividir opiniones entre su comunidad de seguidores al hablar sobre la maternidad, teniendo en cuenta que no tiene hijos.

Alejandra Giraldo es una de las conductoras de las emisiones matutinas del informativo del canal Caracol. Fotografía por: Instagram

¿Alejandra Giraldo quiere ser mamá?

En una entrevista que concedió a Diva Rebeca, la antioqueña de 40 años aseguró que tomó la decisión de renunciar a la maternidad. Razón por la cual le incomodan mucho las preguntas de quienes, incluso, cuestionan su postura.

“Es una pregunta delicada porque nadie sabe la intimidad de la gente. Usted me está preguntando eso sin saber si, de pronto, estoy batallando con una vaina dentro de mi casa, no puedo quedar embarazada, estoy en un tratamiento p tengo una condición de salud, Hay que ser delicado con las cosas. Y sí, mi decisión de vida fue no tener hijos y nadie tiene porque mandarme a tener hijos ¡Qué tal!”, comentó Alejandra Giraldo.

En días recientes, la presentadora de Noticias Caracol reiteró que no quiere ser mamá ni tampoco que le pregunten por esta decisión. Lo hizo por medio de una foto que compartió en su cuenta de Instagram y en la que posó junto a Juan Pablo Serrano, su esposo, cada uno con un bebé en brazos.

“Muñequeando con los sobrinos. Postada: es que escriba que me luce lo bloqueo”, agregó como descripción al posteo que generó reacciones inmediatas por medio de redes sociales.

Un repaso por la historia de Alejandra Giraldo

Es una periodista, presentadora de televisión y empresaria colombiana que nació en Medellín el 9 de abril de 1984.

Alejandra Giraldo se graduó de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y comenzó su carrera en el canal regional Teleantioquia. Años más tarde, se trasladó a Bogotá para trabajar en Cablenoticias, Canal Capital y finalmente en Noticias Caracol, donde ha cubierto diferentes franjas horarias y se ha destacado por su profesionalismo y carisma.

Además de una destacada presentadora de televisión, la paisa es una apasionada por los animales, sobre todo por los perros. De hecho, tiene una marca de comida para mascotas llamada Vita.