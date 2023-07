Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’ furiosa en redes: “quería llorar”

Además de su trabajo en televisión como presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo se ha destacado por ser muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram suma 237 mil seguidores y allí suele publicar contenido sobre su trabajo y demás proyectos laborales y personales.

Te puede interesar: Eliminados del ‘Desafío The Box’: reacciones a la salida de la Flaca: “increíble”

Alejandra Giraldo, Noticias Caracol Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’?

Casi siempre, la periodista interactúa con sus seguidores contándoles lo que ocurre en su día a día. Pese a los problemas que en algunas ocasiones se le presentan, la presentadora se muestra tranquila; sin embargo, cuando ocurre alguna injusticia que no puede soportar, deja en evidencia su descontento, tal como ocurrió el pasado martes 11 de julio, cuando el conductor de una camioneta bloqueó en un parqueadero las puertas de su carro y no le permitió entrar.

Más noticias de Alejandra Giraldo Alejandra Giraldo criticó a Goyo por llevar un gato a un ‘show’: “qué desilusión” Goyo ha sido fuertemente criticada por haber subido un gato al escenario durante los Premios Nuestra Tierra. El animalito estaba notablemente asustado. Alejandra Giraldo, de ‘Noticias Caracol’, expresó su molestia. Leer aquí: Alejandra Giraldo criticó a Goyo por llevar un gato a un ‘show’: “qué desilusión” Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: “suplico a Dios misericordia”. ¿Qué pasó? Alejandra Giraldo, presentadora de ‘Noticias Caracol’, reveló la razón por la que no pudo estar en los últimos dos días en el espacio informativo. ¡Le ha costado lágrimas! Leer aquí: Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’: “suplico a Dios misericordia”. ¿Qué pasó?

Primero posteó una foto donde se observa su carro en un parqueadero. La parte del copiloto estaba bien pegada a una pared, pero la del copiloto, por donde se supone debería subirse luego, fue bloqueada por el carro del lado. Eso le generó una profunda rabia pues no podía subirse a su auto para poder salir. “Hay gente que, de verdad, le importa ver… el resto del mundo… ¿Cómo me monto a mi carro? Si conocen al genio, dueño del tractor, díganle que necesito salir del parqueadero”, escribió.

Horas después, publicó una nueva foto suya, con cara triste, explicando cómo logró entrar al carro, pues el dueño del otro vehículo no apareció. “Desenlace de la historia: me monté al platón de la camioneta del ‘personajillo’ y me metí por el baúl de mi carro, como pude. No quería esperar a que encontraran al protagonista porque tenía muchísima rabia. Quería llorar del desconsuelo que tenía, Es increíble como hay gente que, de verdad, le vale huevo pasar por encima de los demás”. Se desconoce dónde fue exactamente que le ocurrió eso, pero el acto también indignó a varios internautas quienes no dudaron en dejar sus comentarios.

Alejandra Giraldo ‘paró’ en vivo a Juan Roberto Vargas, ¿qué pasó?

En plena emisión de ‘Noticias Caracol’ y mientras el director y presentador del informativo de Caracol Televisión se despedía luego de dar una nota desde Girón, Santander, Alejandra Giraldo lo “paró” y no dejó que se fuera, pues en el set le tenía una sorpresa con motivo de la celebración de los 25 años del noticiero. “No señor, espere, qué pena interrumpirlo, pero es que usted no se puede ir todavía porque es que acá tenemos una invitada de lujo, una que fue su compañera hace 25 años. Felices bodas de plata para ustedes que hace 25 años están en esta pantalla acompañando a los colombianos a amanecer, anochecer, a almorzar”, dijo, mientras la cámara enfocaba a María Lucía Fernández.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque él no podía verla, por la risa identificó de quién se trataba. “¿Qué hace madrugando Malú?”. La presentadora, quien actualmente conduce la emisión central, relató cómo fueron los inicios del noticiero junto a Juan Roberto: “el primer noticiero, la primera emisión, la hice aquí con nuestro director Juan Roberto Vargas”.

El director expresó su emoción al recordar esa anécdota: “uy mi Malú, me movió fibras del corazón no me haga eso. Yo solo les digo una cosa, más que compañeros de trabajo somos amigos de toda la vida, fue la primera persona con la que yo presenté un noticiero, yo era un reportero que venía de cubrir política y economía del noticiero CM& y, de un momento a otro, Yamid Amat, el maestro, me sienta en un set y me nombra subdirector de Noticias Caracol”.