Aleja, del ‘Desafío The Box’, vende contenido para adultos: esto cobra

Alejandra Martínez, conocida simplemente como Aleja, es una modelo y deportista colombiana que se dio a conocer gracias al Desafío The Box, concurso del canal Caracol que ganó en 2023.

Tras llevarse 403 millones de pesos en el programa, la bogotana emprendió con un negocio de ropa deportiva y, además, se dedicó a vender contenido para adultos a través de una plataforma digital.

¿Cuánto cobra Aleja, del ‘Desafío The Box’, por sus fotos eróticas?

Desde hace tiempo Martínez se unió a Unlok, una plataforma en la que sus seguidores se suscriben por un pago mensual y disfrutan de contenidos que, por ejemplo, la joven se toma en la ducha de su casa. Además, tienen la posibilidad de hablar por mensaje directo con ella.

Vea también: Lina Tejeiro estará en ‘La casa de los famosos’. Ya está claro el rol que desempeñará

El costo para ver las fotos y videos de Aleja es de 10 dólares, lo que, en moneda colombiana, representa un precio superior a los 39.000 pesos.

Al parecer, los suscriptores de Alejandra Martínez están muy contentos con su contenido y ella recibe un muy buen dinero de esta plataforma.

El accidente en el que Aleja y Sensei, del ‘Desafío The Box’, casi pierden la vida

De acuerdo con lo expuesto por la pareja de amigos en entrevista con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, todo ocurrió después de una competencia deportiva que disputaron en Villavicencio, Meta, en junio de 2023.

“Yo iba manejando y al momentico todos se quedaron dormidos. Yo seguí conduciendo y todo bien. Había mucho trancón, pero ya estábamos llegando al último peaje para entrar a Usme y Sensei se despertó, entonces me preguntó si me ayudaba a manejar y yo le dije que no. Él siguió acomodándose, pero no pudo seguir durmiendo y me dijo: ‘Ven, bebé. Cambiemos y yo te ayudo que yo ya dormí’. Entonces nos cambiamos”, explicó Aleja.

No te pierdas: Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas contaron todo sobre su embarazo

Minutos después del intercambio de piloto, los ganadores del Desafío The Box, quienes iban acompañados por otras dos personas, chocaron de frente contra un tractocamión por un micro sueño que sufrió Sensei.

“La mula le pitó durísimo. O sea, él se metió al otro carril, como en diagonal, se metió al otro carril. Yo en el momento que veo eso le grito durísimo. Mi reacción fue voltearme y coger el manubrio, pero en el momento que yo me volteo fue cuando ya sentí el choque”, agregó Aleja Martínez.

Por fortuna, ninguno de los involucrados en el siniestro perdió la vida. No obstante, sufrieron fuertes golpes en la cara y otras partes del cuerpo, y el vehículo en el que se transportaban quedó en pérdida total.