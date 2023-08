Al influenciador alemán Dominic Wolf le prohibieron usar camiseta de Colombia

Dominic Wolf es un influenciador alemán muy reconocido en Colombia, pues desde hace cinco años se dedica a crear contenido en redes sociales que exalta y expone la cultura de este país ante el mundo.

Tanto ha sido el compromiso del joven europeo con esta labor que el propio Congreso de la República lo reconoció en 2022 con la Cruz de Solidaridad Social, una distinción que tan solo han entregado a 24 personas. Además, fue condecorado con la Cinta Presidencial en Honor de Excelencia.

Dominic Wolf en la ceremonia de su distinción Fotografía por: Captura de pantalla Instagram Dominic Wolf

Sin embargo, Dominic Wolf no podrá continuar grabando estos videos tal y como lo venía haciendo hasta ahora, luego de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le prohibiera usar la camiseta de la Selección Colombia en sus publicaciones.

¿Por qué le prohibieron al influenciador alemán usar la camiseta de Colombia?

De acuerdo con lo expuesto por el creador de contenido, la FCF le envió un comunicado en el cual le informó que esta prenda, característica por estar en la mayoría de sus videos, hace parte de un contenido que él monetiza con su imagen sin autorización alguna. No obstante, podrá seguir usándola como cualquier otro aficionado en cualquier momento y lugar.

“El problema es que, con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo”, aseguró Andrés Tamayo, secretario general de la FCF, al diario El Tiempo.

Dominic Wolf no solo deberá dejar de usar la camiseta oficial en futuros videos, sino que también le obligaron a eliminar el contenido para el cual se la puso.

“En un momento me emocioné porque pensé que me decían algo bonito por siempre utilizar la camiseta con orgullo, o que me iban a invitar a un partido, pero no. Quedé sorprendido porque escribieron que tenía tres días hábiles para bajar los videos, de lo contrario tomarían acciones legales en mi contra”, dijo a través de sus redes sociales.

Al ser notificado de esta prohibición, el influenciador alemán se llenó de desilusión por considerar que la entidad le “pagó mal” a tantos años de “pasión e identidad”.

“Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y llega al final a darte un puño. Estoy supremamente triste y decepcionado. Seguiré haciendo mis videos positivos sobre Colombia y seguiré apoyando a mi Selección, pero todo esto lo haré sin la camiseta de que tanto adoraba”, concluyó.