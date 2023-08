¿Aitana y Sebastián Yatra terminaron? Hay rumores acerca de la supuesta ruptura

Los rumores de la supuesta ruptura de la relación entre Aitana y Sebastián Yatra continúan tomando fuerza. A los dos cantantes se les ha relacionado desde el 2022, sin embargo, ambos han sido reservados acerca del que sería su noviazgo. Ahora, tras unas declaraciones de la artista catalana, se ha concluido por parte de internautas que es oficial el fin del amor los dos artistas.

En medio de la realización de la ceremonia de premios Kids Choice Awards, Aitana, en medio de su caminata por la alfombra naranja, fue cuestionada acerca de la presencia de Sebastián en su vida. Al respecto comentó que ella está en todo su derecho de hablar y guardar silencio respecto a varios temas.

La relación de los dos artistas ha sido muy reservada. Yatra, en algún momento, aseguró que compartían una ‘amistad muy especial’. Fotografía por: Instagram

“Hay cosas que a mí me gusta guardar para mí, porque siento que nuestra profesión es muy pública, como las cosas que hacemos, ¿no?... Hay cosas que te gusta como guardarte para ti, proteger, cuidar. Y es que si en algún momento quieres o no contar alguna cosa, contarlo o no. Yo creo que estamos en nuestro derecho de contar lo que queramos y lo que no. Yo a él le admiro mucho, eso sí se puede decir y eso va a ser siempre así. Le conozco de hace mucho tiempo y ya”, dijo ante los micrófonos de los periodistas que cubrían el evento.

La historia de la relación de Sebastián Yatra y Aitana

Fue apenas a principios de agosto cuando la prensa internacional los captó durante unas vacaciones en Ibiza. Los fotógrafos los vieron compartiendo varios momentos juntos, incluso, los captaron dándose besos.

En enero del año 2023, Yatra se refirió a su relación con Aitana. El cantante colombiano se refirió al tema en medio de una entrevista concedida a la prensa en su recorrido por la alfombra roja de los Premios Platino, en Madrid.

“Nosotros siempre hemos tenido una relación superlinda desde que nos conocimos, hace cinco años; una amistad muy especial, y ahora estamos disfrutando de las cosas que nos van pasando”, dijo el intérprete de Tacones rojos.

En junio de este año, los rumores de la ruptura se hicieron más grandes cuando la cantante catalana lloró en pleno concierto. Aitana se encontraba cantando Vas a quedarte en medio de su concierto en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid cuando, conmovida, empezó a llorar.

Otras personas, sin embargo, aseguraron que la noticia de la ruptura era falsa, pues Yatra, en ese momento, se encontraba apoyándola desde el público.