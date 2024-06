Aida Victoria y Westcol tuvieron dura discusión en vivo: “¿crees que soy pendeja?”

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más comentadas del país. La hija de la excongresista Aida Merlano ha protagonizado varias polémicas en redes sociales, no solo por el proceso legal que tiene por ser cómplice de la fuga de su mamá, sino también por sus relaciones sentimentales, las cuales han dado mucho de qué hablar.

Te puede interesar: Así reaccionó Aida Victoria Merlano al ser condenada a 13 años de prisión

Aida Victoria Merlano. Fotografía por: @aidavictoriam en Instagram

Actualmente, la también modelo sostiene un romance con Westcol. Aunque han recibido muchas críticas, la pareja ha optado por hacer caso omiso a eso y disfrutar de su amor.

¿Westcol le fue infiel a Aida Victoria Merlano?

En la tarde de este miércoles 26 de junio, el antioqueño realizó una nueva transmisión en vivo, pero lo que llamó la atención de los internautas fue una fuerte discusión que tuvo con Aida Victoria Merlano, su novia.

La creadora de contenido le reclamó una supuesta infidelidad, luego de encontrarle unos chats con otra mujer.

“Le estabas coqueteando a la vieja”, le dijo al paisa, quien le respondió: “yo no le estaba coqueteando, mi amor”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque Westcol le insistió en que no pasó nada, ella no le creyó: “Si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú qué haces? ¿Me terminarías?”.

El streamer trató de explicarle lo que había ocurrido, justificando el porqué de sus mensajes. “Seguiría contigo, pero me enojaría mucho, sé que tú debes estar enojada, pero intenta entenderme. Nunca hubo una mala intención, te juro que cuando nosotros nos íbamos a ir, ella quería ir con nosotros... Lo que tú piensas que podría haber pasado, fue porque yo no me fui con ella. Yo no me quise ir con ella. La vieja es una ardida, dolida, ¿qué hace esa vieja diciendo eso?”.

Aida Victoria Merlano explotó con Westcol

La influenciadora aseguró estar muy molesta con su novio. Incluso, le dijo fuertes palabras:

“Tengo la cabeza muy caliente, la verdad, no estoy pensando con claridez, estoy muy pu**, lo que me tiene así es ese chat. Mi novio subiendo a una vieja y coqueteando con la vieja como si nada, ¿acaso tú crees que soy una pendeja, o qué es la mier**. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy en esta relación apostándole al amor, supuestamente porque hay que construir”, dijo muy ofuscada.

Vea también: Karoline y Francisco, del ‘Desafío XX’, tuvieron fuerte pelea: “atrevido”

Al final, Westcol terminó la transmisión en vivo diciendo: “cálmate que estamos en vivo... Yo te estoy mostrando los chats, todo lo que hablé con ella. No pasó absolutamente nada”.