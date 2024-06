Aida Victoria rompió en llanto por Westcol. ¿Lo perdonará?: “es mi persona favorita”

Sigue el escándalo. Aida Victoria Merlano y Westcol protagonizan una polémica en redes sociales por la supuesta infidelidad del streamer con una mujer paisa, quien filtró unas comprometedoras conversaciones con él.

Te puede interesar: Greeicy reveló el problema íntimo con el que quedó tras su parto: “es muy personal”

Debido a eso, como ya se conoció en el mundo de la farándula en Colombia, la hija de Aida Merlano le terminó a su novio, afirmando que, aunque “no haya pasado nada”, él debe asumir las consecuencias de sus actos, por haber permitido que esa mujer le escribiera y compartiera con él.

¿Aida Victoria Merlano le dará una segunda oportunidad a Westcol?

Horas después que Aida confirmara su ruptura, el creador de contenido de la plataforma Twitch, hizo una transmisión en vivo asegurando que sí se equivocó, pero que las cosas no fueron como esa mujer lo afirma. De la misma manera, lloró pidiéndole perdón a su ahora expareja.

“Te amo con todo mi corazón y siempre te amaré. Mujer de mi vida y la bebé de la casa. Son situaciones y momentos que suceden, me equivoqué y acepto mi error, lo que no puedo aceptar es que me digan que no te amo porque yo sé lo que estaría dispuesto a hacer por ti”, escribió en sus redes.

Después del escándalo de supuesta infidelidad, Aida Victoria Merlano terminó su relación con Westcol. Fotografía por: Instagram

Luego de eso, la creadora de contenido apareció nuevamente en su perfil de Instagram, llorando desconsolada.

“Ahorita estaba viendo el stream de West y yo creo que lo más difícil de una ruptura no es la ruptura sino todo lo que pasa después, porque la otra persona prefiere pensar en su duelo que es el único que está sufriendo y que a la otra persona no le duele y se le olvida todo lo que uno está dejando ir porque West es mi persona favorita en el mundo, es la persona con la que yo me proyecté mi vida, entonces no se pueden buscar excusas cuando a la par también estás buscando hijos, yo obviamente creo en las segundas oportunidades, yo creo que a él no lo deberían perseguir, yo creo que hay cosas que te sirven para aprender y ser mejor, pero esas cosas no pasan de un día para otro porque uno a veces necesita tiempo para procesar las cosas. Entonces a mí también me está doliendo, yo también estoy vuelta mi#$%, yo también siento como si me estuviesen arrancando el corazón, el pecho”, dijo mientras lloraba.

Puedes leer: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Finalmente, le contestó a su expareja quien había afirmado que ella no lo amaba lo suficiente: “ese ‘tal vez no me amó lo suficiente’... Yo la mujer empoderada que su prioridad siempre es el trabajo, me volví a soñar con el hogar, la casa, el perro, los hijos, yo estaba rota, a mí la idea del amor me daba miedo y volví a creer en el amor y por el amor que siento es que me arde como me arde... El problema no son unos chats, sino las cosas que uno dice en su versión más rota”.