Aída Victoria Merlano reapareció llorando en redes sociales: “Tengo miedo”

Hace varios días que el Tribunal Superior de Bogotá aumentó, de 7 a 13 años y 8 meses, el tiempo que Aída Victoria Merlano pasaría en prisión por la presunta participación en la fuga que su mamá protagonizó en un consultorio odontológico de Bogotá.

Desde entonces, la influenciadora se ha pronunciado a través de su cuenta de Instagram. Tal y como hizo este 30 de marzo, cuando habló entre lágrimas sobre su incierto futuro.

Aída Victoria Merlano

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano?

En la noche del Domingo de Resurrección, la joven barranquillera admitió que, aun cuando ha intentado mostrarse fuerte ante las millones de personas que la siguen, atraviesa por días llenos de tristeza y muchas dudas.

“Yo hoy no daba para pararme de la cama, básicamente, porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta, con tal de hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede”, afirmó a través de una historia que publicó.

“Llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no es posible y es normal. Hay días en los que uno siente que se come al mundo, y hay otros días en los que el mundo se lo está comiendo a uno (...) Los problemas no solo se enfrentan con valentía, a veces toca con los ojos encharcados y cag*dos del miedo”, agregó Aída Victoria Merlano, quien hace pocos días fue embargada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Aída Victoria Merlano agradece el apoyo de sus seguidores

Por medio de una transmisión que realizó en la tarde del pasado 22 de marzo, la figura de redes sociales manifestó que, “la teoría y la narración del caso es absolutamente absurda”.

Además, mencionó que, a pesar de la zozobra, siente un gran respaldo por parte de miles de personas, a quienes aprovechó y les dejó un consejo de vida.

“Vivan su vida como si su libertad estuviera en tela de juicio ¡Vivan su vida de esa manera!, porque solo cuando uno sabe que está pronto a perder la libertad o la vida, empieza a vivir y a vivir bueno (...) Te lo dice una persona que podría perder la libertad en cualquier momento o que, por los enemigos políticos de su mamá, hasta la vida podría perder. No te quedes con cosas pendientes”, concluyó Aída Victoria Merlano.