¿Aida Victoria Merlano está embarazada? Foto desata sospechas

El 21 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá sentenció a Aida Victoria Merlano a 13 años de cárcel por el delito de favorecimiento de la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.

La influencer es acusada de ayudar a su madre de escapar de la Cárcel La Picota en 2019. Fotografía por: @aidavictoriam en Instagram

Aunque la influenciadora fue condenada, aún no ha sido enviada a la cárcel. Días después de recibir la noticia, Merlano reapareció en sus redes bastante afectada. “Hoy no daba para pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para hacer las cargas más llevaderas, pero no se puede, llevo dándole la mejor cara posible a este problema, pero hoy no”, dijo.

Foto de Aida Victoria Merlano con sospechosa barriguita

En las últimas horas, la generadora de contenido publicó una historia en su cuenta de Instagram donde tiene 5,8 millones de seguidores, con su abdomen un poco abultado. De hecho, tiene una de sus manos puestas en la barriguita, que, a simple vista, pareciera que fuera de embarazo. “Tengo que contarles algo hoy a las 4:00 pm”, escribió.

Aunque no puso nada más, la imagen ya se viralizó en las redes sociales y los internautas han dejado todo tipo de comentarios: “Si sale embarazada no va presa. Es inteligente”, “se preñó para ganar casa por cárcel”, “si se embarazó es porque es culpable, o si no, no te deja nada que solucionar”, “los problemas judiciales causan estreñimiento y colon inflamado, eso es lo q va a contar”, “ella dijo que ni iba a tener hijos hasta que se solucionara lo del proceso legal. La gente le cree es todo a los influencers”, “es una buena jugada, en estos momentos”.

Aida Victoria Merlano llego a la cárcel en video musical

En días pasados, el cantante Esteban Rojas, conocido como ‘la Nuee’, lanzó su canción Demasiado pa’ mí. En el videoclip participó Aida Victoria Merlano, quien interpreta a una mujer que, en su afán de sacar adelante a su familia, termina enfrentando duras consecuencias de sus decisiones y termina en la cárcel.

“La prisión, un flagelo que ha impactado a innumerables familias en Colombia sin importar su estatus socioeconómico, incluida la familia de Aida Victoria Merlano. La elección de Aida Victoria como protagonista fue acertada, ya que ella comprende de primera mano las situaciones y emociones relacionadas con tener seres queridos privados de la libertad, e incluso enfrentarse a la posibilidad de perder la propia libertad”, se lee en un comunicado.

¿Cuántos años tiene Aida Victoria Merlano?

Actualmente, la generadora de contenido tiene 24 años, quiere decir que, cuando cumpla la condena, tendría 38. En el 2022 había sido condenada, en primera instancia, a siete años de prisión domiciliaria, pero luego de las apelaciones de su defensa y la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá volvió a fallar en su contra.