“Aída me fue infiel”: Westcol rompió el silencio y dejó mal parada a su ex

Aunque Aída Victoria Merlano y Westcol pusieron punto final a su relación amorosa, la expareja volvió a ser tema de conversación en redes sociales por motivos relacionados al romance que sostuvieron hasta hace un par de meses ¿La razón?, las polémicas declaraciones que compartió el popular streamer sobre la barranquillera.

Aunque se pensaba que habían terminado por una traición de Westcol, el streamer silenció las críticas en su contra con esta inesperada revelación. Fotografía por: Camilo Montoya

Westcol confesó que Aída Victoria Merlano le fue infiel

En días recientes salió a la luz una grabación en que se observa a la influenciadora besándose con un hombre cuya identidad es desconocida todavía. Precisamente, fueron estas imágenes las que motivaron la confesión de Luis Villa (nombre real de Westcol), quien dio a conocer que su expareja le fue infiel con la misma persona que aparece en dicho video.

“Tengo cara de niño, pero usted cree que soy bobo ¿Usted cree que uno tiene que ver un video de una mujer para saber que está con alguien? Pa’, hay que aterrizar a la realidad, ¿usted cree que su novia va a terminar con usted y se va a quedar sola en la casa? ¡Siga creyendo eso! Normalmente lo hacen bajo cuerda, pero eso no significa que no lo estén haciendo”, expresó a través de una de sus transmisiones en vivo.

Como suele suceder cada que emite una declaración sobre Aída Victoria Merlano, lo dicho por Westcol desató una serie de reacciones en redes sociales. Sin embargo, todavía su ex no ha respondido, aunque se espera que lo haga.

¿Qué dice Westcol sobre su supuesta hija?

Otro de los escándalos que rodea a Luis Villa en este momento tiene que ver con la supuesta hija que, según Yina Calderón y ‘La Barbie Colombiana’, tendría oculta de sus seguidores. No obstante, desde el primer momento en que esta información salió a la luz, el joven antioqueño negó todo y advirtió que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Además, aseguró que esta no es la primera vez que, según él, le inventan un embarazo.

“Yo veo esa mi*rda y digo: ‘¿Hasta dónde puede llegar una mujer?’. Es que ya estás hablando… me estás difamando, me estás acusando y, obviamente, todo eso es por interacción ¿Uno que hace atento a la vida de otra persona? Hay algo bueno de todo esto y es que nunca me van a encontrar nada malo (...) Yo en mi vida he sido una buena persona y lo que buscan es por dónde desterrarme y atacarme. Yo quiero que ustedes ignoren todo eso, sobre todo, porque es mi vida personal (…) Y se los juro por mi vida que no les estoy mintiendo (…) Hay gente muy mala que es capaz de hacer cualquier cosa por fama”, expresó Westcol en sus redes sociales.