Aida Bossa y Julio César Herrera revelaron impactantes secretos sobre su relación

La pareja que conforman Julio César Herrera y Aida Bossa es una de las más queridas de la televisión nacional, entre otras cosas, porque llevan más de 20 años casados y suelen hablar públicamente sobre su vida marital.

Tal y como lo hicieron en una entrevista con Laura Acuña y su programa de YouTube, en la cual hablaron sobre el tiempo que llevan juntos. Fue entonces cuando demostraron que, luego de tanto tiempo juntos, no han logrado ponerse de acuerdo con los cálculos del tiempo de relación.

“Yo sí cuento los años, entonces no puedo decir que son solamente los 22 años de casados porque también son seis de novios”, dijo Aida Bossa, tras lo cual Julio César Herrera agregó: “No, son siete porque nos casamos en el 2001 y nos conocimos en 1994, entonces son siete de novios”.

El momento causó risas entre los entrevistados y la presentadora Fotografía por: Instagram Aida Bossa

La actriz, recordada por su participación en El man es Germán, refutó a su esposo y le recordó que en su noviazgo tuvieron una ruptura, por lo que no cuenta ese periodo de tiempo.

El santandereano de 54 años, por el contrario, aseguró que tan solo fue una pausa y por eso para él cuenta todo. Además, se animó a contar que la iniciativa de volver fue suya y que de no haberle pedido matrimonio no habrían regresado.

¿Cómo se conocieron Julio César Herrera y Aida Bossa?

En esta misma entrevista, Laura Acuña le preguntó a los actores sobre el rumor que ronda desde hace tiempo e indica que, supuestamente, Herrera era profesor de Bossa en una academia de actuación y aprovechó su posición para acercarse a ella.

“Él no fue profesor mío ¡Ojo! Esta no fue la historia del profesor enamorado de la alumna. Sin embargo, un día me dio clases, pero porque reemplazó a Ramsés Ramos. De hecho, este actor fue quien nos presentó”, desmintió antes de contar que su primera salida fue a cine.

Por último, Acuña le pregunto a Julio César Herrera qué fue lo que más le atrajo de Aida Bossa en aquel momento y él, sin titubear, aseguró que “las nalgas”. La actriz, por su parte, defendió a su esposo y recordó que por esa parte del cuerpo tenía un curioso apodo en el colegio.

“Debo decir y reconocer algo, y es que en esa época del colegio mis compañeros me decían la langosta, porque toda la carne la tenía atrás. Yo en esa época tenía más nalgas y ahora imagínate, después de 22 años todo desapareció”, concluyó.