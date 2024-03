¿Agresión a Yina Calderón en Montería fue un montaje? Estas serían las pruebas

En la noche del 16 de marzo, Yina Calderón sorprendió a sus seguidores en redes sociales, tras denunciar públicamente que fue agredida en una discoteca de Montería, donde se presentó por su labor como DJ.

“Me parece indignante lo que pasó ¿Cómo es posible que me quitaron el pelo, me pegaron y de todo? ¡De verdad que no vuelvo a Montería! O sea, di mi mejor ‘show’ y cuando me di cuenta una (persona) me mechoneó (...) Me da vergüenza Córdoba porque yo vine con mi mejor ‘show’, por primera vez, y vine con mi hermana”, expresó con la voz entrecortada la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, quien agregó videos de lo ocurrido.

Desde que la huilense hizo dichas publicaciones, una gran cantidad de usuarios en redes sociales cuestionaron la veracidad de los hechos. Sin embargo, fue una joven creadora de contenido quien se encargó de reunir las pruebas que, según dijo, son muestra de que todo fue un montaje.

De acuerdo con Nany Figueroa, Yina Calderón conoce al joven que la gritó y haló del cabello en Montería, pues habrían pactado previamente la escena que se convirtió en noticia.

“El chico va a lanzar un programa, no sé si en YouTube o Facebook, entonces me imagino que todo esto fue por marketing, ni siquiera les habrán pagado. De pronto llegaron a un acuerdo y Yina se prestó para esto (...) ¿Jugar con la agresión hacia una mujer? ¡Eso es muy heavy! Hay mujeres que viven un martirio por hombres que las agreden y ella jugando con esto, eso es lo que me molesta”, comentó la joven.

Yina Calderón junto al joven que la agredió en Montería Fotografía por: Captura de pantalla

Como argumento de sus palabras, Nany Figueroa compartió un video en el que se ve a la polémica influenciadora sin sus extensiones y junto su agresor, quien hace videos de humor para una cuenta de Instagram llamada ‘Ñañe Richardis’.

“Una persona que te tira cerveza y te arrastra por al discoteca, ¿la vas a recibir después en tu camerino o en tu cuarto de hotel? ¡Eso fue marketing! (...) está mintiendo a todo el país al victimizarse y le va a pasar lo del ‘Pastorcito mentiroso’, y cuando algo de verdad le pase ya la gente no le va a creer”, concluyó esta creadora de contenido, quien publicó la burlesca respuesta que le envió el supuesto agresor de Yina Calderón, cuando le preguntó si todo era falso.

Manuela Gómez opinó sobre la agresión a Yina Calderón

A la también exconcursante de Protagonistas de Nuestra Tele le preguntaron en redes sociales por lo ocurrido con su colega, con quien suele sostener fuertes discusiones.

“Me parece que Yina Calderón es una persona que no evoluciona y ella no está interesada en evolucionar como persona. A ella le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando bien o mal, pero que lo sigan haciendo. Eso es problema de ella, yo en esas cosas no me meto, cada persona hace lo que se le da la gana con su vida”, aseveró Manuela Gómez.