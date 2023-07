Agresión a Diego Daza dejó indignado a Yeison Jiménez ¿Qué pasó?

Diego Daza fue uno de los artistas elegidos para amenizar las Fiestas de la Vírgen del Carmen, en el municipio de Sardinata, Norte de Santander. Sin embargo, resultó agredido en plena presentación.

Todo sucedió mientras el músico interpretaba al público un éxito de Diomedes Díaz y, de manera inesperada, uno de los asistentes le lanzó una lata de cerveza y lo golpeó en el pecho.

Fue entonces cuando se detuvo la presentación de Diego Daza y se intentó hallar entre el público al agresor; mientras tanto otras personas entre el público gritaban: “¡Sáquenlo!”. No obstante, se desconoce si hubo éxito en el hallazgo del antisocial.

Lo ocurrido con generó reacciones inmediatas por medio de redes sociales, entre esas la del también cantante Yeison Jiménez, quien se mostró muy molesto ante este tipo de situaciones y alegó que, si le llega a pasar, tiene muy claro cómo reaccionar en el momento.

“¡No, papi! Yo si les digo una cosa: se va el tipo o me voy yo, pero no ¡Eso no va!”, escribió el intérprete de música popular en la publicación de su colega.

Otro de los cantantes que comentó lo ocurrido con Diego Daza fue Marlon Arenas, quien destacó la reacción que tuvo al recibir el ataque en su presentación:

“Manejaste la tranquilidad como era, mi hermanito. La idea es brindar un buen espectáculo y no estamos exentos a que pasen estas cosas, por eso el show continúa. Ante el público y ante esta situación quedó plasmado el caballero que eres”.

Otros vallenateros golpeados recientemente en sus presentaciones

En noviembre de 2022, Silvestre Dangond se presentó en Pitalito, Huila, donde deleitó a sus fanáticos con la puesta en escena que suele caracterizar sus conciertos.

Mientras cantaba, un objeto golpeó su cabeza y, como se ve en un video difundido en redes sociales, el impacto lo dejó un poco mareado.

“Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy, tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo. Aquí es donde uno controla la soberbia, el ego y Dios me dice: ‘contrólate, que tú eres más que el golpe’”, fueron las palabras de Silvestre Dangond.

En diciembre de 2022, durante su concierto en El Carmen de Bolívar, Ana del Castillo fue agredida por uno de los asistentes que, así como a Diego Daza, decidió lanzarle una lata de cerveza que terminó por golpearla en el rostro.

La cantante no se pronunció al respecto, pero sí quedó en evidencia la opinión de algunos seguidores suyos, quienes se mostraron molestos por lo ocurrido.