Adriana Tarud se refirió a su relación con Rafael Novoa. ¿Están separados?

El año pasado, se volvió tendencia la noticia de la supuesta separación de Adriana Tarud y Rafael Novoa. Los rumores surgieron luego que la pareja no se volviera a ver junta en redes sociales. Sin embargo, la exreina y el actor han optado por mantener completa reserva al respecto.

Adriana Tarud

¿Rafael Novoa y Adriana Tarud sí se separaron?

Desde que surgieron los rumores hasta ahora, la pareja no ha confirmado o desmentido esa información. Por el contrario, cada vez que son interrogados por la prensa, optan por cortar la conversación.

En una entrevista con Tropicana Estéreo, el actor de A corazón abierto dijo el año pasado que no le gustan mucho las redes sociales. “Uno comparte hasta cierto punto y uno sabe hasta dónde puede llegar. No necesariamente tengo que contar mi intimidad de la puerta de mi casa para adentro. ¿Cuál es mi intimidad? Esa es la palabra, intimidad. ¡Guardate algo!”, afirmó.

Sobre el por qué no se ha referido a su relación con Adriana Tarud, dijo: “no lo hago porque volvemos al tema de que no me parece agradable. O sea, tienes tus problemas, todos tenemos nuestros problemas, ¡soluciónalo en casa!, pero ¿cómo vas a exponerte con decisiones tan personales a que el público empiece a opinar? Porque empiezan a opinar ante un desconocimiento. Y la ignorancia puede ser atrevida y puede llegar a ser mucho más dañina de la misma intención”.

¿Qué dijo Adriana Tarud de su relación con Rafael Novoa?

En la reciente emisión de Lo sé todo, fue emitida una entrevista que uno de los periodistas le realizó a Adriana Tarud. Inicialmente fue cuestionada sobre sus planes y proyectos y sobre el secreto para conservarse siempre linda. “Trabajar mucho”, dijo.

Enseguida, el periodista le preguntó: “¿cómo va la familia y el corazón?”. Tarud no dudó en afirmar que todo estaba muy bien. “Bien, todo súper, el corazón latiendo”.

Cuando fue cuestionada por Rafael directamente, contestó: “pero para qué me haces esas preguntas. Eso es mi vida personal, mi hija súper bien, divina, acaba de cumplir 11 años”. Al final, la exreina agregó: “no les voy a dar cuerda, me encanta verlos”, evadiendo la pregunta sobre si mantenía una buena relación con Rafael Novoa pese a la supuesta separación.

Adriana Tarud y Rafael Novoa juntos en el cumpleaños de su hija

La semana pasada, la exreina realizó un post felicitando a su hija por su cumpleaños número 11. “Feliz Cumpleaños amor de mi vida … 11 años de felicidad al lado tuyo”, escribió.

Lo que llamó la atención, fue que en las imágenes apareció Rafael Novoa. Los usuarios no dudaron en comentar: “deberían volver”, “ahí todavía hay amor”, “para qué volver cuando una mujer no valora un hombre como estos”, “hermosos, siempre deben estar así, juntitos, esperándose el uno al otro, cuando tengan trabajos lejanos y con Dios de la mano”.