¿Adriana Lucía está embarazada? Esto dijo la cantante

Adriana Lucía y Felipe Buitrago, su esposo, dieron la bienvenida a sus gemelas Simona y Carlota, el 11 de enero del 2022. La artista, una de más importantes de Colombia, fiel representante de la cultura nacional, dio a luz a las pequeñas prematuramente, a los siete meses de gestación. Para alegría de sus seguidores, la intérprete de Puedo ser y Llegaste tú, dio, a finales del mes del nacimiento, un parte de tranquilidad, pues sus hijas estaban en perfecto estado de salud. La pareja, que se casó en 2011, tiene un hijo mayor, Salomón, quien nació en marzo del 2012.

Recientemente, seguidores de la hermana de Martina, la peligrosa, se emocionaron al suponer que estaba embarazada nuevamente. El rumor surgió luego que la exconcursante y ganadora de MasterChef Celebrity publicara una galería de fotografías familiares. En las imágenes, se veía a Felipe abrazando a la cantante de El carito, mientras apoyaba una mano sobre su vientre de la cantante, gesto lo que levantó las sospechas.

¿Adriana Lucía está embarazada?

“Gracias, muchas gracias a Dios por los buenos y no tan buenos momentos. Gracias, gracias. Un abrazo sincero para todos los que me han expresado su amor y buenos deseos, para mí y mi familia, que cada cosa se les devuelva multiplicada. A los que han tenido un fin de año difícil, ánimo, fuerzas renovadas. Qué el amor y la esperanza puedan mostrarnos el camino a seguir”, escribió al lado de las imágenes en las que aparecía con sus familiares.

La cordobesa, al leer la cantidad de comentarios de sus supuesto tercer embarazo, decidió aclarar los rumores. “Una publicación para resolver varias dudas de la publicación anterior: Las gemelas estaban dormidas y no alcanzamos a tomarle fotos. No, no estoy embarazada. Mi esposo siempre me pone las manos ahí, no es embarazo. Alguna otra cosa más, manden carta a la administración cosas QueNoMeDejaDormir@gmail.com y con gusto se les contesta jeje ¡Feliz año, mijamores!”.