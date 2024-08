Adria Marina, de MasterChef, dio mala noticia sus admiradores ¿Tiene novio e hijos?

A pesar de las dudas que hubo previo a su participación en MasterChef Celebrity Colombia, la chef Adria Marina logró ganarse la atención y el cariño de los televidentes, no solo por su talento y experiencia en la cocina, sino también por su belleza. Razón por la cual es normal ver que miles de hombres y mujeres le envíen elogios por redes sociales.

Sin embargo, para aquellos pretendientes y admiradores de la norteamericana, se conoció una noticia que no sentó nada bien.

¿Adria Marina, de ‘MasterChef Celebrity’, tiene novio?

Aunque es bastante reservada respecto a su vida privada, la jurado del programa le contó a Infobae que se encuentra muy enamorada. Su pareja actual es un hombre con quien lleva una relación desde hace más de cuatro meses.

En dicha conversación, la reconocida chef, nacida en California (Estados Unidos) y criada en Tijuana (México), dejó al descubierto el cariño y conexión que tiene con su novio, a pesar de mantener su identidad fuera del ojo público.

“La verdad es que ha sido muy difícil estar en este proyecto aquí en Colombia, porque en México tengo un negocio marchando, entonces se complica el hecho de manejarlo a distancia, sobre todo cuando te debes desconectar muchas horas del día (...) De México extraño a mis amigos, no tengo hijos, pero si un restaurante que me ocupa por completo y pues también está mi novio, por ahí me escuchan mucho hablando con él todo el rato”, comentó Adria Marina.

El misterio sobre la identidad del novio de la cocinera extranjera ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes a menudo indagan sobre su vida amorosa en las redes sociales. No obstante, ella prefiere mantener ese aspecto de su vida alejado de los medios, enfocándose en su pasión por la gastronomía y su participación en MasterChef Celebrity Colombia.

Adria Marina, llegó a 'MasterChef Celebrity Colombia' en reemplazo de Chris Carpentier, quien renunció en la pasada temporada. Fotografía por: FELIPE MARIÑO

Un repaso por la historia de Adria Marina

Su pasión por la gastronomía la llevó a estudiar en la Culinary Art School de Tijuana, donde afianzó sus conocimientos y habilidades culinarias. Desde entonces, ha trabajado en diversos restaurantes de renombre y ha abierto tres establecimientos propios: Azaroza, Don Ramen y Georgina.

Precisamente, por su labor en la cocina ha recibido varios reconocimientos, como el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero Nemesio Diez Riega al ‘Joven Empresario Restaurantero del Año’ en 2020.

El talento de Adria Marina como chef la ha llevado a participar en reconocidos programas de cocina como Top Chef VIP, Top Chef México y MasterChef México.