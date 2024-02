Acusan a Karol G de plagio por su canción ‘Contigo’. Esta es la razón

El pasado 14 de febrero, durante el festejo de su cumpleaños número 33, Karol G estrenó su primera canción del 2024. Se trató de Contigo, una romántica composición que realizó de la mano de su amigo y colega Dj Tiësto, con quien ya había trabajado en creaciones como el remix de Provenza y en el tema Don’t Be Shy.

Rápidamente la canción de convirtió en una de las más escuchadas de las plataformas digitales del mundo, y comenzó a ser un tema de conversación en redes sociales debido al videoclip, en donde ‘la bichota’ actúa de la pareja de Karol G, otra de sus compañeras en la industria de la música.

Karol G habría copiado a Leona Lewis: esto dicen los internautas

El cortometraje, según explicó la paisa, es una referencia especial a aquellas personas que han sido juzgadas por el simple hecho de amar a otras. Es de destacar que la trapera puertorriqueña es abiertamente lesbiana.

“Este video es un abracito al cora para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar. Gracias Young Miko por haber aceptado hacer parte de un proyecto tan poderoso y tan especial. No hubiera sido igual sin ti”, redactó la nacida en Medellín en su cuenta de Instagram al lado de una galería de fotografías con la joven artista de 25 años.

La canción, si bien ha sido halagada por sus fanáticos, ha recibido ataque homofóbicos. Algunos internautas aseguraron que los había decepcionado y que era una ‘lástima’ que prestara su música para ‘promover’ las relaciones homosexuales. Así mismo, hay quienes se han percatado de la similitud de la canción con otra muy popular de Leona Lewis.

Se trata del clásico Bleeding Love, perteneciente al álbum Spirit, el primer trabajo discográfico de la artista que saltó a la fama en 2006, al convertirse en la ganadora de la tercera temporada de The X Factor UK. Para los seguidores de la británica, la antioqueña se habría inspirado en esa canción para realizar Contigo. La coincidencia de ambas canciones recae en el coro del tema de Karol G y el coro de la composición de Leona.

Acusan a Karol G de haber copiado, también, a Rihanna y Katy Perry

Además de ello, se han encontrado otras referencias en el lanzamiento de la intérprete de Gatúbela con otros clásicos de otras artistas pop. En el videoclip de contigo, por ejemplo, Karol dibuja un corazón en el antebrazo de Young Miko, algo que también hizo Katy Perry en el video de su recordada y emotiva canción The One That Got Away.

De la misma manera, la escena de Karol G en la pared, con un proyector apuntando hacia ella, es muy parecida a la de Rihanna de su videoclip We Found Love, así como las escenas de la bañera que tiene la artista de Barbados en esa misma entrega audiovisual.