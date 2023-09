Actriz Fiona Horsey habla del peligro que corre en su casa por posible derrumbe

En una entrevista con La Red, la recordada actriz Fiona Horsey, quien participó en producciones colombianas como Paraíso Travel, habló de la compleja situación que se encuentra viviendo a causa del entorno peligroso en el que se encuentra su hogar. Relató que vive en una vereda llamada El Salitre ubicada en La Calera, en Cundinamarca, y que las vías que están alrededor ponen en peligro a quienes las recorren.

Detalló que aunque ama vivir fuera de la ciudad, rodeada de naturaleza, es consciente del riesgo que ahorra corre por el mal estado de la infraestructura que la rodea.

“Yo amo el campo, amo la tierra. Desafortunadamente las administraciones (...) hay una promesa para arreglar vías y siempre en las campañas dicen eso, pero no cumplen y no entiendo. La Calera no es un pueblo pobre. Nos sentimos abandonados”, comentó en su conversación con el programa del Canal Caracol.

“Con los aguaceros se daña todo porque no hay un mantenimiento preventivo, nunca ha habido. Hemos llevado carta a la Alcaldía que se va a caer un pedazo de la carretera; es una avalancha anunciada, además nos quedamos todos nosotros sin vía de acceso”, añadió.

La actriz, recordada también por su participación en la serie Narcos, ha subido a sus redes sociales algunas imágenes de lo que se vive en el sector en el que vive. En uno de los videos se ve como el agua corre entre las casas del lugar en el que vive. “Esa agua nos amenaza. Pedimos ayuda y siempre salen con excusas; ¿están esperando un peor desastre? (...) sé que no soy la única en esta situación, alcemos la voz para que los políticos cumplan sus promesas de protegernos y arreglar las vías”, redactó en su cuenta de Instagram.

“Tengo un lote, pago mis impuestos, los permisos, las licencias ¿Dónde está el apoyo de las instituciones? Es una problemática porque no es solo la Alcaldía, tiene que ser también con la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Hemos acudido a los tres y pañitos de agua tibia, promesas, pero todo se queda ahí (...) Duele porque yo amo este lugar y me dan ganas de llorar por la impotencia”, contó la actriz en su charla con La Red.

Fiona, es de recordar, armó su casa en en un contenedor. Ella misma, incluso, ha mostrado la transformación de su casa. Desde el año 2020, hasta el 2023, armó varias partes de su hogar, como la sala y la cocina.