Actriz de ‘Las muñecas de la mafia’ habló sobre la pérdida de su bebé

Yuly Ferreira es una de las actrices más reconocidas del país. Sus trabajos como Renata en Las muñecas de la mafia y Yorley, en El último matrimonio feliz hacen de la artista, esposa del actor Fabián Rojas, una de las más recordadas de la pantalla chica nacional. Además de las artes escénicas, la artista de 39 años, madre de Lucía, de 15 años, y David, de 4, se dedica hoy a la vida fitness, incluso, es coach de salud, por lo que en sus redes sociales tiene rutinas de ejercicio y recetas de cocina para una buena nutrición.

Yuly Ferreira sufrió la pérdida de su tercer bebé

En abril del 2023 la actriz Yuly Ferreira hizo un triste anuncio en sus redes sociales. Aunque emocionó a sus seguidores con imágenes que evidenciaban que estaba embarazada por tercera vez, los afligió con la noticia de la pérdida de su bebé, ocurrida en la décima semana de gestación. En el sentido mensaje que redactó al lado de imágenes que subió a su cuenta de Instagram, detalló que fueron momentos muy tristes que la hicieron replantearse muchas cosas.

Puedes leer también: Shakira y Karol G en la lista de las canciones favoritas de Obama del 2023

“En ocasiones, ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más. Solo Dios sabe. Me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿para qué? Me duele pero también pregunto, ¿qué me faltó?, ¿qué no hice? Quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas”, inició diciendo en una parte del escrito que compartió, para, con su experiencia, darle ánimo a quienes están pasando por momentos difíciles y decirles que no están solos.

Yuly Ferreira entregó más detalles de la pérdida de su tercer bebé

Recientemente, en una entrevista que concedió a Lo sé todo, la bumanguesa volvió a referirse al tema. Aseguró que todo parecía bien con su embarazo, hasta que empezó a tener dolores abdominales y sangrados.

Te puede interesar: Breiner, exparticipante de ‘La descarga’, lloró por no tener éxito en la música

“Pudimos escuchar el corazón, entonces todo iba bien, pero empecé a manchar y con cólicos y eso es horrible, entonces volví a la clínica a los dos días y se volvió familiar estar en urgencias, pero me dicen: ‘Veámonos en un mes con el doctor y van a seguir los controles normal’ (...) Cuando yo voy al control normal ya no suena el corazón y después de eso tenía que salir el bebé, entonces vamos con unas pastillas y no sale, vamos con las otras y tampoco, sentir el dolor de parto y ver que no, entonces uno sigue con la ilusión de que está ahí y está bien y buscar otra opción de doctor, porque ya lo otro era un legrado y yo negada para eso”, dijo en la charla.