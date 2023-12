Actriz de ‘Euphoria’ fue picada por una araña: quedó registrado en video

Sydney Sweeney es una de las actrices que más ha llamado la atención, en los últimos años, debido a su participación en Euphoria, serie de HBO. En la producción, protagonizada por Zendaya, la estadounidense le da vida a Cassie Howard, una sensual rubia que se caracteriza por ser sensible e insegura.

La artista de 26 años integró el elenco de producciones como Anyone Bot You, Reality, The White Lotus y Madame Web, la nueva película de Marvel, que se estrenará en el 2024.

El accidente de Sydney Sweeney con una araña en plena grabación

Justamente, en medio de las grabaciones de la comedia romántica australiana-estadounidense Anyone But You, la actriz, que protagoniza la producción, sufrió un accidente que quedó registrado en las cámaras con las que se filmaba la cinta. En las imágenes se ve a la oriunda de Spokane, Washington, filmando una escena que involucraba una araña. Aunque todo parecía estar fríamente calculado, el animal atacó a Sweeney, quien no dudó en avisar, inmediatamente, que algo andaba mal.

La actriz lanzó un fuerte grito que hizo que su coprotagonista se preocupara inmediatamente y solicitara ayuda del personal de la producción. En una entrevista con The Tonight Show with Jimmy Fallon, la artista mencionó que se trataba de una ‘araña cazadora’ y que era enorme. El hecho se ve desde el minuto 6:51 del clip de ese programa estadounidense.

Sydney Sweeney pensó que iba a morir

“Pensé que iba a morir”, contó en medio de las risas y avergonzada por lo que le había ocurrido.

“Me dijeron que estaba entrenada. No sé cómo se entrena a una maldita araña. No hay manera (...) estábamos filmando y el animal empieza a morderme. Pero estábamos en medio de la escena y se supone que debía estar gritando. Entonces, mis gritos se volvieron más reales (...) Pensaron (la producción) que estaba tomando decisiones demasiado dramáticas para tratarse de una comedia romántica. Nadie cortaba. Así que estoy ahí de pie, con una araña en mi brazo, mordiéndome. Estoy gritando y todo el mundo está mirando. Glen Powell (su compañero de escena) fue el único que dijo: ‘Ey, ey, ey. Creo que esto es real’. Y tuvimos que parar’”, añadió.

El hecho generó centenares de comentarios relacionando lo sucedido con su futuro papel de Spiderwoman, aquel que desarrolla en Madame Web. Para muchos, se trata de una curiosa coincidencia. “Ahora sí es Spiderwoman”, “Así fue que entró al cast de Madame Web”, “Y que le den el papel de la arácnida después, épico”, dicen algunos mensajes dejados por internautas.