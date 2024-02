Actriz de ‘Arelys Henao’ buscó el amor en redes y se le volvió una “pesadilla”

La serie Arelys Henao cuenta con un elenco de lujo, entre ellos una actriz que, en días recientes, habló sobre la mala experiencia que vivió cuando buscó el amor por una aplicación de citas.

Fotografía por: Caracol Televisión

La actriz de ‘Arelys Henao’ que la pasó mal al buscar el amor por internet

Se trata de Carmenza Cossio, quien interpreta en esta producción a Leda Zuluaga. Según contó en una entrevista con La Red, hace un tiempo su hija Mónica Lópera, quien también es actriz, le creó un perfil en una aplicación para citas, pero no le fue nada bien.

“Mónica me metió en una página y la única experiencia que tuve fue miedosísima. Resultó ser un señor muy obsesivo (...) Era un tipo menor, pero se veía mayor en fotos. Yo me encontré con él para conocerlo y resultó ser un tipo muy joven, pero con problemas no sé de qué clase”, explicó la antioqueña de 61 años.

“Y aunque lo vi solo esa vez, se volvió una pesadilla porque empezó con una búsqueda obsesiva. Se buscó hasta mi apartamento y por eso hasta ahí llegué yo. Eso me pone de una ansiedad y unos nervios que yo no soy capaz de manejar”, agregó la actriz de Arelys Henao.

Carmenza Cossio concluyó la entrevista que brindó a La Red con una reflexión sobre el amor y la edad, pues advirtió que, a pesar de no estar buscando un hombre para su vida, nunca dejará de creer ni entregarse al amor.

“Uno cree que el amor es exclusivo de la juventud y resulta que ese sentimiento, la atracción y todo eso existirá hasta que el ser humano esté vivo. Yo me he enamorado un montón de veces porque soy muy enamoradiza y siempre me trago, entonces siempre que termino con una relación quedo con la tuza (...) No estoy en la búsqueda de un ser que llegue a completar algo porque no hay nada que completar, yo ya estoy muy completa y feliz, si llega alguien le va a ir muy bien es porque encuentra a una señora muy completa”, concluyó.

La experiencia de Carmenza Cossio con su personaje de ‘Arelys Henao’

En conversación con Bravíssimo, la paisa mencionó que, por desconocimiento, tuvo que deconstruir el personaje que preparó inicialmente como Leda Zuluaga, tía de Arelys, pues resultó siendo todo lo contrario a lo que pensaba.

“Yo hice clic con Leda desde el principio porque yo la interpreté muy diferente porque uno igual no sabe la historia, cuando a uno se la entregan ve unas escenas, pero yo pensaba que era una señora muy buena onda y con el tiempo empiezo a descubrir que era bien compleja en su temperamento (...) entonces mis directores me dijeron que estaba muy seria y quería una mujer de barrio, picante, berraca, brava y que le haga la vida imposible a todo el mundo”, comentó.

Por último, la actriz de Arelys Henao se mostró agradecida por su personaje y por la oportunidad de regresar a la televisión colombiana, luego de haber brillado en