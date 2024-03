Video: actor de ‘Rigo’ sorprende tocando acordeón y cantando vallenatos: “un duro”

Sin duda alguna, la bioserie de Rigoberto Urán, protagonizada por el actor Juan Pablo Urrego, es motivo de conversación entre los televidentes debido a su historia y elenco.

La producción narra la historia de vida del deportista urraeño, quien, en su infancia, enfrentó grandes retos personales y profesionales, pues su situación económica no era la mejor y el asesinato de su padre le dejó un gran vacío emocional.

RIGO LA NOVELA Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Jerónimo Cantillo sorprende tocando acordeón y cantando vallenatos

Hace un par de horas, el actor Jerónimo Cantillo, quien interpreta a Ricardo Monsalve en Rigo del Canal RCN, compartió a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de un millón y medio de seguidores, un video en el que dejó al descubierto una de sus habilidades artísticas, la cual, fue aplaudida por parte de sus seguidores.

En el clip se puede observar a Cantillo con acordeón en mano interpretando el gran clásico vallenato Niña bonita, el cual fue escrito por Richard Daza e interpretado por Jean Carlos Centeno para el Binomio de oro en 2004.

“Dios, pero qué hombre tan guapo. Lo siento, pero esa mirada es muy brutal, con una mira así me caso y si nos divorciamos nos volvemos a casar. Los ojos, la mirada de este hombre es algo muy expresivo ❤️”, “Ajo, mi niño lindo, pero qué talento tan bueno. No tenía idea de que Jerónimo sabía tocar acordeón”, “Bien lindo, buen actor y ahora toca acordeón 😍 El hombre perfecto” y “Este tipo tiene el combo completo, lindo, caballero, talentoso y trabajador. Me muero por él”, han sido algunos de los comentarios que se han hecho presentes en la publicación.

¿Cuántos años tiene y dónde nació Jerónimo Cantillo?

Jerónimo Cantillo es un amante de este género musical debido a que nació en Valledupar, Cesar, el 4 de septiembre de 1994 y desde pequeño el vallenato ha sido su musa de inspiración; cabe mencionar que, en 2017 interpretó al siempre recordado Kaleth Morales en la serie de Caracol Televisión Los Morales.