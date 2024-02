Actor de ‘Griselda’ contó que lavó platos en EE.UU antes de actuar con Sofía Vergara

El 25 de enero se estrenó Griselda, la nueva serie de Netflix basada en la vida de una de las narcotraficantes más recordadas de la época más violenta de Colombia, Griselda Blanco. Para los días del lanzamiento, la producción, que tiene como protagonista a Sofía Vergara, ocupó el primer puesto de las series más vistas del país en la plataforma.

El relato audiovisual cuenta cómo ‘la madrina’, uno de los apodos con los que se conocía a la fallecida criminal, logró crear un imperio de cocaína y ganarse el respeto de Pablo Escobar, otro de los narcotraficantes más famosos y sanguinarios de la historia de la humanidad.

La actriz barranquillera compartió set de grabación con Alberto Guerra, quien le dio vida a Darío en la serie, Christian Tappan, que interpretó a Arturo en la misma producción, y Paulina Dávila, su prima, quien encarnó a Isabel, una de la mujeres de confianza de Griselda Blanco. Recientemente, uno de los integrantes del elenco habló de los difíciles momentos que tuvo que atravesar antes de comenzar a grabar la exitosa producción.

Así fue la vida de Camilo Jiménez Varón, actor de ‘Griselda’, en Estados Unidos

Se trata de Camilo Jiménez Varón, quien hizo el rol de alias ‘Rafico’. El artista contó en el programa del canal Caracol, La Red, que fue en el 2019 cuando decidió migrar a Estados Unidos para incursionar en territorio norteamericano dentro de las artes escénicas, algo que no fue tan fácil para él.

“Lavé platos, fui picador de alimentos, e hice trabajos en cualquier cosa. Uno no puede pretender llegar a acá y decir: ‘tengo que obtener lo que yo me merezco’. No, aquí las cosas no son así, aquí toca trabajar en lo que salga”, recordó.

El exparticipante de Gran Hermano, reality transmitido del Canal Caracol en el 2003, reveló que trabajó sin sacar de su mente el sueño de querer ser actor. Fue así que su manager le ofreció hacer seis castings, de los cuales, hubo uno en particular que llamó su atención, justamente, el de Griselda. Jiménez lo seleccionó sin tener idea de que sería un proyecto tan grande.

“No tenía ni idea de que se trataba de Sofía Vergara, Netflix, ni siquiera de que era para ‘Griselda’. Se trataba simplemente de una escena de un traficante hablando con una mujer, eso fue todo. Pasaron dos días y me llamaron para decirme que comenzaría a grabar en noviembre”, mencionó.

En su conversación con el programa de entretenimiento, el actor detalló que su historia es ejemplo para quienes, al igual que él, sueñan con migrar para cumplir sus sueños: “Mi historia sirve para decir que sigan lavando esos platos, haciéndolo y no se olviden de sus sueños, lo que los define como seres humanos”.