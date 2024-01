Shakira se mudó a Miami con sus hijos desde hace varios meses, en búsqueda de la tranquilidad que no tuvieron durante su última etapa en Barcelona. Sin embargo, esto no ha podido ser así por culpa de un hombre que se dedicó a acosarla.

¿Quién es el acosador de Shakira?

La identidad del hombre quedó al descubierto este 9 de enero, cuando fue capturado en la puerta de la casa de la cantante colombiana, justamente tras estar merodeando por el lugar.

Cuando agentes de la Policía de Miami Beach le preguntaron al sujeto por qué estaba allí, este sostuvo ser el esposo de la artista y tener una familia con ella.

De acuerdo con la información que compartieron las autoridades, el nombre del acosador de Shakira es Daniel John Valtier y se trata de un hombre nacido hace 56 años en el estado de Texas, Estados Unidos.

Acosador de Shakira fue detenido afuera de la casa de la cantante: “Es mi esposa” Fotografía por: Policía Miami Beach

El historial del acosador de Shakira

Esta no es la primera vez que Daniel John Valtier se hace presente en la vida de la intérprete de Waka Waka. Desde hace meses comenzó el asedio a través de extraños e inquietantes mensajes que le envió a sus cuentas de redes sociales.

Aunque el equipo de comunicaciones de la barranquillera le solicitó al hombre parar con este comportamiento, hizo caso omiso y se acercó cada vez más.

Entre diciembre de 2023 y los primeros días de enero del 2024, por ejemplo, Daniel John Valtier envió a la casa de Shakira varios paquetes con vino y chocolates, así como juguetes para Milan y Shasha. Además, horas antes de ser arrestado, manifestó en Instagram el deseo de visitar a la mujer de 46 años en Miami, lo que encendió las alarmas entre su equipo de seguridad.

Toda esta situación, que se ha vuelto muy recurrente entre las celebridades, hizo pensar a la colombiana que su seguridad y la de sus hijos está en peligro. Por esta razón tomó acciones legales y el fanático fue presentado ante la justicia.

“Es mi esposa, yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, dijo Valtier durante su audiencia, según reportó Telemundo51, a lo que el juez del caso le contestó: “No, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”. Finalmente, al acosador de Shakira se le impuso una orden de alejamiento y deberá pagar una fianza de 100.000 dólares.

“Todo esto ha sido muy preocupante y un incidente muy único, donde tenemos al acusado que vive en Texas y fue capaz de volar hasta Florida solo para tener contacto con la víctima. No sabemos qué pretendía hacer con ella, si su intención era hacerle daño, por eso pudimos arrestarlo antes de que la contactara”, dijo Christopher Bess, vocero de la Policía de Miami Beach, en información recogida por Hola.