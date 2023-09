Acabó orden de restricción de Clara Chía sobre Jordi Martin: el paparazzi vuelve

El periodista Jordi Martin ha sido parte esencial de la divulgación de noticias acerca del divorcio de Shakira y Gerard Piqué y de la actual relación que sostiene el exfutbolista con Clara Chía. Justamente, por su labor, al paparazzi le dieron una orden de alejamiento que le prohibía estar a menos de 400 metros de Chía. Aquella restricción terminó, y el comunicador dio a entender que retomaría su trabajo.

“Hoy finaliza la orden de alejamiento”, escribió Martin en las historias de su cuenta de Instagram al compartir una fotografía de la noticia de la decisión del juez que le había advertido que tendría consecuencias legales si acercaba a la pareja. El mensaje de Martin estuvo acompañado de strickers de celebración y de un gif que decía see you soon, es decir, te veo luego, en español.

También puedes leer: Video: fanática confundió a Sebastián Yatra con Manuel Turizo

¿Por qué se emitió una orden de alejamiento contra Jordi Martin?

La orden de alejamiento fue emitida por un juez en junio de este año, luego de que Gerard Piqué y Clara Chía alegaran ante la justicia que se sentían perseguidos y acosados.

De hecho, la pareja del deportista aseguró ante la ley que las acciones de Jordi Martin tenían efectos negativos en su salud mental. Incluso, ella presentó un informe, avalado por su psicólogo, en donde se evidenciaba que el trabajo del paparazzi le generaba angustia.

“Me sorprendieron las estrictas medidas que solicitaban los dos españoles para ellos (...) Tengo que contarles que Piqué y Clara no quisieron verme, declararon en sala anexa (...) Clara Chía montó un ‘show’, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a un restaurante y que su mamá le manda un portacomidas porque ya no puede salir tranquila”, reveló Jordi Martin sobre el proceso.

Te puede interesar: ¿Exfutbolista ‘Totono’ Grisales es sobrino de Amparo?: hermana de la diva explica

“El juez me dijo que, si yo creía que Clara estaba utilizándome a mí para atacar a la otra parte, en referencia a Shakira, y le dije: Claramente sí. El juez hasta se río, pero a mí no me ha hecho gracia todo lo que he escuchado”, añadió el fotoperiodista.

Lo que desató la furia de la pareja compuesta por Clara Chía y Gerard en contra de Jordi Martin, según la prensa internacional, habría sido que el paparazzi había entrado al estacionamiento de Kosmos, la empresa en la que trabaja la joven de 24 años, para tomarle fotos. La orden de restricción entonces fue solicitada por la pareja y aprobada por un período de tiempo de tres meses.