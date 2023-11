Abogado de Shakira se desahogó con polémicas declaraciones: “Se llenan la boca”

Shakira culminó su conflicto en contra del Ministerio de Hacienda de España, tras aceptar su culpabilidad en el delito de fraude fiscal, del que se le acusó por no pagar 14.5 millones de euros en impuestos.

Sin embargo, Pau Molins, abogado de la colombiana, ha continuado con la polémica tras pronunciarse sobre este caso con unas polémicas declaraciones.

El abogado de Shakira explicó varios detalles del caso Fotografía por: PAU BARRENA

¿Qué dijo el abogado de Shakira?

Aunque Shakira aceptó su fraude al fisco español, el jurista mostró su descontento con el resultado obtenido, pues su defendida deberá pagar una multa de 7 millones de euros para no ir a prisión. Por eso sus primeros dardos fueron para el Ministerio de Hacienda de ese país.

“Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles, pero si eres residente en Cataluña puedes ir a prisión por un delito que, en Madrid, es imposible que te lleve a ese lugar porque no hay impuesto de patrimonio (...) El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Los años en Barcelona -ciudad en la que residió durante su relación con el exfutbolista del Barça- le han salido muy caros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos (antiguo jugador del Real Madrid) le hubiera costado menos dinero”, explicó Paul Molins en una reciente entrevista que concedió al programa de Jordi Basté en RAC 1.

Posteriormente, el abogado de Shakira insistió en que su apoderada es inocente y, así como ella, muchas otras celebridades han tenido problemas similares porque es un tema en el que, según él, hay muchos vacíos legales.

“Ella lo muestra todo en redes sociales. ¿Cómo puede hacer ver que no vive en España? Es un tema muy complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día alrededor del mundo? En el 2011, Shakira hizo una gira mundial y visitó 74 países. Es complejo determinar dónde tiene que pagar sus impuestos“, expresó.

¿Por qué Shakira se declaró culpable si es inocente?

De acuerdo con Paul Molins, la cantante “tenía una estructura empresarial internacional, pero por motivos de eficiencia empresarial, no para esconder nada a nadie”.

“Si la motivación fuera no pagar impuestos y ocultar ingresos, Hacienda no pudo pedirle el dinero que le ha pedido, porque no habría tenido acceso”, agregó.

Por último, Pau Molins agregó que la barranquillera sabía a la perfección que, si iban a juicio, pudieron haber ganado. No obstante, “priorizó el bienestar de sus hijos y que quería pasar la página en España”, pues también tenía claro que pasaría muchos años en este proceso.