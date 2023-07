Yailin es una cantante que ha ganado reconocimiento internacional gracias a su canción Chivirica, así como a su relación con Anuel AA, reguetonero puertorriqueño con quien se casó en agosto de 2022 y se separó hace pocos meses, antes del nacimiento de su hija Cattleya.

Sin embargo, la dominicana también ha sido noticia por varios escándalos, como el que protagonizó en junio pasado, cuando se conoció un video donde, al parecer, golpea a la presentadora Mey Feliz en un salón de belleza.

“Se acercó a mí y me reclamó por cosas que supuestamente yo hablaba de ella, entonces le pregunté por las difamaciones a las que se refería. Como estábamos hablando subidas de tono, me advirtió que no la gritara o me partiría el teléfono en la cabeza; le dije que se atreviera y así lo hizo, partió su teléfono en mi cabeza, me haló el cabello, me quitó las extensiones y me golpeó”, aseguró la presunta víctima de Yailin en charla con Univisión.

Vídeo donde Yailin la Más Viral le cae a golpes a la fogón, quisieron borrar evidencia pero aquí está. Está cerd@ deberia estar presa, se ve tamb como la ataca por la espalda, yailin tiene q ir presa 🤮 pic.twitter.com/M1cx6L3se6 — KANUEL (@2KANUEL3) June 2, 2023

El incumplimiento de Yailin en su caso por presunta agresión

Teniendo en cuenta la fuerte polémica que generó este suceso, las autoridades agilizaron el proceso legal para determinar culpabilidades, pues la defensa de la ‘Chivirica’ señaló que Mey no se enfrentó con la cantante, sino con su hermana.

Así entonces, se programó para el 27 de julio una audiencia a la que deberían asistir todas las personas implicadas en el caso, pero la celebridad brilló por su ausencia, según su equipo legal, porque debía quedarse en casa cuidando a su bebita.

A Yailin se le complicó lío judicial por no asistir a una audiencia Fotografía por: Instagram

Aunque este argumento puede ser válido ante la justicia, pierde credibilidad si se tiene en cuenta que Yailin lleva varios días de viaje con Tekashi 6ix9ine, rapero con quien ahora tendría una relación.

La prensa internacional se ha encargado de consultar con expertos en el tema jurídico de República Dominicana, quienes manifestaron que la situación legal de la exesposa de Anuel AA se puede complicar si las autoridades no aceptan como válida su excusa y consideran que intenta evadir la justicia. Incluso, señalan que su libertad podría estar en juego.

Ahora queda esperar por la decisión que tomarán los encargados de los tribunales entorno a la inasistencia de Yailin, conocida entre sus seguidores como ‘La más viral’.