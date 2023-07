J Balvin y Shakira, nombrados en la tiradera de Residente a Cosculluela

Las redes tienen puesta su atención en Bajo y batería, la nueva tiradera de Residente a Cosculluela en la que nombra a varios artistas, entre estos a los colombianos J Balvin y Shakira.

La primera en ser nombrada fue la barranquillera, cuya mención apareció en la línea que dice: “De esta ternera me como el lomo, las costillas, me como hasta la calavera; el cuello, el rabo... no dejo nada en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera”.

Luego fue el turno para J Balvin, sobre quien Residente recordó el conflicto que tuvo hace algún tiempo y por el cual le dedicó una de sus más polémicas canciones.

En aquella ocasión, el puertorriqueño arremetió hasta contra el papá de su colega Fotografía por: Instagram

“Los fanáticos de Balvin todavía están dolidos”, fue la pulla que envió el boricua al colombiano.

Sin embargo, Cosculluela se llevó la peor parte, pues Residente aseguró que él lo busca para pelear porque necesita continuar vigente. Incluso, afirmó que al nombrarlo en sus composiciones le hace ganar dinero para mantener a su familia.

El antiguo integrante de la agrupación Calle 13 también sacó a relucir algunos problemas de violencia doméstica que ‘El princi’ protagonizó en el pasado: “Con su religión inventada les pega a mujeres embarazadas”.

En apenas un día de publicada, la tiradera de Residente a Cosculluela acumula más de dos millones y medio de reproducciones en YouTube. Además, llegó a ser una de las principales tendencias de la plataforma en varios países.

Un repaso por la polémica entre J Balvin y el ex Calle 13

Todo inició en octubre de 2021, luego de que el antioqueño cuestionara a la organización de los Grammy Latino porque, según él, en aquella edición no tuvieron en cuenta a más exponentes del género urbano en las nominaciones.

Esta molestia generó un burlesco comentario de Residente, quien comparó la música de su colega con un carro de perros calientes, dando a entender que su producto es fácil de hacer y vender al público.

Te puede interesar: J Balvin resultó herido en un accidente de moto: “Se borró”

Desde entonces fueron varios los mensajes que cruzaron ambos cantantes, incluso en privado, según lo dijo el puertorriqueño. Hasta que una nueva provocación de J Balvin llegó cuando puso a la venta una línea de ropa con diseños de perros calientes.

Fue entonces cuando Residente volvió al ataque, pues le envió un par de mensajes por medio de Instagram y luego le dedicó varias líneas e insultos en su colaboración con Bizarrap, titulada BZRP Mussic Sessions #49.