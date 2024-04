¿A Pipe Bueno no le gusta Ornella de ‘La casa de los famosos’ como cuñada?

Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, llegó a La casa de los famosos y su participación ha sido muy comentada en redes sociales. Una vez ingresó, expresó su atracción por Ornella, conocida como la ‘Barbie costeña’.

Actualmente, el joven cantante está soltero. Hace pocos meses terminó su relación sentimental con Carolina Pico, una modelo y generadora de contenido, quien reaccionó al beso que se dio el hermano menor del intérprete de Cupido falló y su compañera de reality.

“por qué me dicen a mí, por favor tengan empatía, si yo no quiero saber nada que no sea positivo por qué vienen a contarme cosas que claramente una mujer despechada no quiere saber. Mujeres les pido empatía por favor, es el amor de mi vida y estoy tratando de ser feliz, nadie dijo que es fácil”, dijo.

¿Qué piensa Pipe Bueno de su hermano y Ornella?

Luego del beso que Miguel Bueno y Ornella se dieron en medio de un juego con los demás integrantes de La casa de los famosos, los familiares del concursante han venido dando su opinión al respecto.

Esta vez, un seguidor le preguntó a Pipe: “¿te gustaría Ornella de cuñada?”. El artista no dudó en responder y, mientras estaba en un avión junto al también cantante Danny Marín, contestó: “lo que pasa es que eso no lo decido yo, ni él (Danny), eso lo decide Miguel Bueno, entonces lo que él piense, lo que él quiera”, afirmó Pipe.

Hace unos días, Miguel opinó sobre Ornella: “obviamente sí es una mujer muy bella”. Por su parte, ella agregó: “mamadera de gallo va, miradita que viene y así, pero le bajamos un poquito para no resultar herida ninguna parte implicada”.

En redes sociales, los internautas han dejado sus comentarios, afirmando que hacen una linda pareja: “Ella tiene una actitud en este tema super madura, no está de regalada, va con calma, se da su lugar”, “hacen una pareja divina, se complementan 10/10″, “me veo la casa de los famosos por ellos quiero que pase algo ya, son tan lindos, el es demasiado atento con ella”, “ella es muy consentida y él se ve que es muy consentidor, así que hacen bonita pareja”.

¿Qué hacen los famosos en el cuarto secreto de ‘La casa de los famosos’?

Hace unas semanas, un rumor circuló en redes sociales afirmando que, supuestamente, los participantes tenían dentro de la casa un cuarto secreto, sin cámaras, especial para consumir sustancias alucinógenas y que, supuestamente, esa era la razón por la que algunos de ellos permanecían con gafas oscuras.

Lina Tejeiro, presentadora del Aftershow en ViX no dudó en aclarar la situación: “Quiero que hablemos de la famosa puerta de la terraza […] Se han inventado de todo en Latinoamérica y en Panamá, pero sobre todo en Colombia. La puerta del infierno, han dicho que esa puerta es, mejor dicho, la entrada a un mundo mágico. “No es nada del otro mundo. Bastantes famosos son fumadores y es el cuarto de fumadores de los famosos […] Hay algunos que les gusta tomarse un café y fumarse un cigarrillo”, aseguró.