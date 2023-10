A Natalia Sanint, de ‘MasterChef’, la bajaron de un vuelo en Cali ¿Qué le pasó?

Natalia Sanint se convirtió en una de las personalidades más queridas de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, el programa de cocina que terminó la semana pasada. Aunque no ganó la competencia, sí llegó hasta el grupo de semifinalistas al lado de Nela González, Adrián Parada, Daniela Tapia y Carolina Acevedo, la actriz que ganó el premio mayor.

Recientemente, la locutora vivió un incómodo momento en Cali, cuando el equipo de seguridad de un vuelo con destino a Bogotá, le pidió que bajara del avión. Así lo contó la también humorista en una entrevista con el programa de Buen día, Colombia.

¿Por qué bajaron a Natalia Sanint de un avión?

“Me bajaron del vuelo por estar operada. Yo de tonta le dije a la muchacha que si me podía subir la maleta porque no la podía guardar y estaba operada, le mostré los puntos. Me hizo a un lado y me dijo ‘vaya siéntese’. Llegó el de seguridad a decirme ‘tiene que bajarse, usted no puede volar así’ (...) Yo no quería hacer el ‘usted no sabe quién soy yo’, qué boleta. Lo que me explicaba el médico era que me debía regir al manual de la aeronáutica que dice que si no tengo mínimo 10 días no puedo volar y ayer cumplía los 10 días entonces volé. Pero hubo tormenta eléctrica y llegué a las 3 de la mañana”, contó la semifinalista de MasterChef Celebrity Colombia en su charla con el programa matutino del canal RCN.

¿De qué operaron a Natalia Sanint?

Recientemente, la comediante reveló que había decidido someterse a una cirugía bariátrica de manga gástrica. A través de sus redes sociales aseguró que había sido un proceso muy difícil, pero que había estado en las mejores manos. Las razones que llevaron a Natalia a someterse a este proceso tienen que ver con la necesidad de controlar su peso. Es de recordar que la exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que fue diagnosticada con un trastorno compulsivo alimenticio.

En una entrevista concedida a Lo sé todo, aseguró que comía muchísimo y que llegó a pesar 99 kilos. “Casi 100, con 1.63 de estatura”, detalló Sanint y agregó que “estaba muy pesada y fue porque empecé a tener atracones de comida, que era comerme 6 roscones de arequipe con un café con leche grandote, después un paquete de papas, mis atracones no tenían pare, incluso hasta que sudaba y me enfermaba”.