A Lorna Cepeda, la peliteñida de ‘Betty, la fea’, un milagro la curó de cáncer

Con el lanzamiento de Betty la fea: la historia continúa, que estará en la plataforma Prime Video desde el 19 de julio, los personajes creados por Fernando Gaitán retomarán su historia 20 años después del final en el que Betty y don Armando terminaron juntos. Lorna Cepeda, quien se hizo célebre con Patricia Fernández, la peliteñida, recordó un grave episodio de salud del que salió adelante y poder integrar el elenco de esta nueva entrega.

Mamá de Lorna Cepeda murió de cáncer

Para la actriz cartagenera, es importante estar en paz y ser positivos. “Yo personalmente creo que todo sufrimiento que tengas que no haya sanado, todo rencor, todo sentimiento negativo que tengas que tú no hayas sanado en algún momento el cuerpo te lo cobra. Eso es lo que yo creo. No sé si será real o no, pero yo pienso que sí. Lo vi en el caso de mi madre, lo vi en mi propio caso”, comentó en entrevista en Desnúdate con Eva, donde estuvieron también Natalia Ramírez, Marcela Valencia en Yo soy Betty, la fea.

Lorna Cepeda sufrió cáncer de piel. Fotografía por: INSTAGRAM

En forma previa, Cepeda comentó que su madre murió de cáncer de ovario. En su caso, comentó que pasaron meses antes de acudir al médico, a pesar de que había indicios que algo pasaba. “En junio, un pelado del micrófono me dijo ‘Lorna, algo te está sangrando atrás en la espalda’”. Ella le respondió que no le paraba bolas. Pero en noviembre Diosin, su empleada en casa, prendió la alarma. “Yo me estaba cambiando y ella me vio y me dijo ‘tienes una cosa asquerosa en la espalda’”.

En su relato, Lorna, madre de Daniela, Nathaniel y Mariano, cuenta que le enviaron fotos a su dermatólogo, y cuando lo visitó él estaba muy preocupado. “Me dice ‘Lorna, esto está terrible. Tengo miedo, esto es un melanoma y eso está complicado porque está muy grande’. El creía que había metástasis”.

Lorna Cepeda puso a prueba su fe

“Yo tengo mucha fe y siento que es lo más importante en este mundo”, comentó Lorna. La artista confesó que tuvo una conversación especial. “Me acuerdo que yo dije, ‘Sabes qué Dios, sabes qué Señor, estoy mamada, haz lo que quieres, tú tomas mejores decisiones que yo, o sea, si me quieres llevar, llévame, y si me vas a dejar, te pido que yo no tengo tiempo para ninguna quimio. Yo no tengo tiempo para nada de eso, porque si yo no trabajo, mis hijos no comen”.

Lorna comentó que en ese momento sintió una paz muy especial, que no ha vuelto a experimentar con misma claridad, en contraste con las personas a su alrededor que estaban estresadas por el dictamen médico. Y ocurrió un milagro. “Un día estando boca abajo, Mocho, mi gato, se me puso ahí como en la lesión. Entonces yo dije ‘Mocho’, y me volteé y no había nadie. Y yo, literal, sentí una mano que me la apretaba ahí donde tenía la lesión y me dije, me están sanando. Ya yo estaba segura y di gracias”.

Cepeda termina el relato de este episodio diciendo que hizo un compromiso que ha cumplido. “Yo dije, ‘si me dejas, quiero que cambie esto y esto, y si me dejas yo voy a cambiar en eso y eso. Prometo tener una vida mejor’. Fue lo que dije, una vida más feliz, una vida menos estresada. Y otras cosas que prometí y que nunca he dicho”. La operación salió bien y hoy Lorna goza de buena salud.

