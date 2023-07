A ex de Sofía Vergara se le habrían despertado las ganas de tener hijos con ella

Sofía Vergara ha sido noticia en días recientes gracias a su divorcio de Joe Manganiello. Según el diario Page Six, la pareja se separó desde enero del 2023.

Sin embargo, en medio de la discusión que ha generado la noticia, reapareció Nick Loeb, exnovio de la actriz, a quien se le habría despertado, nuevamente, el interés por tener hijos con la colombiana.

Así lo reveló el informativo Daily Mail, el cual mencionó que una fuente cercana a Loeb lo señaló de estar interesado en descongelar los dos embriones que, cuando eran novios, Sofía Vergara dejó preparados pensando en ser madre.

“Nick realmente cree que la actriz de Modern Family cambiará de opinión y le permitirá usar sus embriones congelados después de su separación de Joe Manganiello”, informó el citado medio.

Cabe mencionar que Sofía Vergara padeció de cáncer de tiroides en su juventud, lo que le negó la posibilidad de convertirse en madre, al menos de forma natural, por eso en 2014 se sometió a la congelación de sus embriones.

Un año después, tras terminar su relación con Nick Loeb, comenzó una puja legal porque él quería utilizarlos para utilizarlos en un viendre de alquiler y ella, por su parte, no estaba dispuesta a ceder. Finalmente, la barranquillera ganó la batalla, y su ex no pudo hacer nada con los embriones.

La historia de amor entre Sofía Vergara y Joe Manganiello

En 2014, cuando la colombiana grababa la exitosa serie Modern Family, el actor Jesse Tyler Ferguson los presentó porque sabía que entre ambos existía una atracción muy fuerte desde hace tiempo. De hecho, ellos mismos lo recordaron así en una entrevista con la revista People.

“Sofía es mi mujer perfecta. Tiene ese encanto latino. Tiene curvas, una cara y un pelo preciosos. Simplemente es preciosa. Yo la había visto antes y me parecía una mujer espectacular, pero no me había acercado porque ella tenía a su pareja y son cosas que debes respetar, ¿sabes?”, aseveró el actor estadounidense en su momento.

Fue entonces cuando entre Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzaron a crecer sentimientos de amor que les hicieron tomar la decisión de comenzar un noviazgo. Un año después, cuando muy pocos lo esperaban, anunciaron su compromiso y se casaron en una ceremonia repleta de estrellas, en el Breakers Resort, en Palm Beach, Florida.

Año tras año compartieron todas sus fechas especiales juntos y así fue hasta el 2023, cuando decidieron separarse y la estrella colombiana celebró su cumpleaños en compañía de sus amigos.