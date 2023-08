A Érika Zapata se le confesaron en plena emisión de Noticias Caracol: “¡Te amo!”

Para nadie es un secreto que Érika Zapata se ha ganado el cariño de una gran cantidad de televidentes de Noticias Caracol, según ellos, por el carisma y la autenticidad con la cual presenta sus reportes en este informativo.

Sin embargo, todo indica que la periodista paisa, responsable de reportar lo que ocurra en Medellín y el resto del Área metropolitana del Valle de Aburrá, también ha logrado conquistar varios corazones.

Así quedó en evidencia en una reciente emisión de Noticias Caracol, justo cuando Érika Zapata informaba sobre el Desfile de Silleteros en la Feria de las Flores.

Zapata intentó sacar adelante la entrevista, pero su fanático solo quería demostrarle su cariño Fotografía por: Instagram Érika Zapata

Posteriormente, la presentadora de 27 años le pasó su micrófono a un grupo de asistentes a la feria que estaban a su lado. Lo que no esperaba era que Diego Osorio, uno de los hombres que allí se encontraban, aprovechara la ocasión para confesarle su amor.

“¿Qué piensas de la ganadora absoluta?”, preguntó la reportera de Noticias Caracol, tras lo cual su entrevistado reaccionó entre gritos, besos y abrazos: “¡Te amo! No escucho lo que me preguntas, pero te amo (...) No sé nada, lo único que sé es que te amo”.

A pesar de que los televidentes rieron con este inesperado momento, Érika Zapata compartió el fragmento de lo ocurrido en redes sociales, haciendo que muchos otros también fueran testigos de esta experiencia.

¿Qué se sabe sobre el pasado amoroso de Érika Zapata?

El 16 de febrero de 2023, la antioqueña fue invitada a Día a Día y allí abrió la puerta de su intimidad, dejando expuestos algunos aspectos personales, entre estos su vida amorosa, pues confesó que nunca ha tenido pareja.

“Nunca ha estado en una relación amorosa, la verdad. Nunca he tenido novio (...) A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer y eso es lo más importante”, explicó inicialmente.

Érika Zapata también mencionó que cuando era adolescente sintió atracción por otro joven, al que le quiso demostrar sus intenciones y sentimientos a través de una carta. Sin embargo, la reacción de esta persona fue romperle y quemarle su obsequio en la cara.

Pero esta no es la única mala experiencia que ha tenido Érika Zapata en cuestiones del amor y la conquista, según su confesión, pues en otro momento hubo un hombre que la rechazó con la siguiente frase: “¿Y es que usted nunca se ha mirado en un espejo?”.