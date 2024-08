¿A Dominica no la quieren en ‘MasterChef’? Esto dijo la novia de Alejandro Estrada

Los tiempos en que la armonía y el compañerismo reinaban en la temporada Masterchef Celebrity 2024, han quedado atrás. Poco a poco, la competencia sube de nivel y los concursantes están procurando prepararse mejor, para presentar platos de alta cocina, al tiempo que se vuelven más estrategas cuando obtienen algún beneficio o premio.

La cocina más famosa del mundo dejó este 17 de agosto por fuera a Roberto Cano, quien en el reto de eliminación logró una preparación muy buena, que se llevó excelentes comentarios, sin embargo el punto de sal estaba muy por debajo y eso le costó su permanencia. Ilenia Antonini, Jacko y Franko Bonilla eran los otros concursantes que estaban en peligro de eliminación, pero finalmente, se salvaron.

Sin duda el que más sorprendió fue Franko, quien hizo su mejor plato y confesó que lo estudió con el profesor que tiene, de tal manera que fuera a la fija si estaba en peligro y así fue, el plato lo salvó.

Pero así como va creciendo el nivel de la culinaria, también se van evidenciando las falencias de algunos participantes. En el episodio mencionado, lo que más llamó la atención fue el inconformismo que algunos participantes, específicamente Catherine Ibarguen, Carolina Cuervo y Cony Camelo tuvieron hacia Dominica Duque. Este llegó a tal nivel que hablaron de ella y de lo que había pasado en el anterior reto, cuando Dominica, que estaba a la cabeza, no estuvo a la altura, según sus contendoras.

En el episodio, Dominica procuraba no escuchar lo que decían sus críticas, pero era bastante difícil no hacerlo, así que ella también respondió.

Así fue la crítica hacia Dominica Duque

Carolina Cuervo, Catherine Ibarguen y Cony Camelo se refirieron a la contundencia que le falta a Dominica como cocinera y la exatleta Ibarguen mencionó por ejemplo, que mientras ella había pelado varias papas, la novia de Alejandro llevaba una, algo parecido pasó con la carne. Este episodio habría molestado bastante a Catherine, pues Dominica además, tampoco habría saludado al entrar a la grabación del episodios.

Por su parte, Cuervo sentenció: “Esto es un concurso de cocina, no un concurso de interacción humana donde ver como jodo al otro”. Dominica supo que sus compañeras estaban inconformes y seguramente opinan que no debe estar allí y en cámara dijo entre risas: “Esto apenas empieza, chicas. Chao, me voy, se quieren deshacer de mí”.

Roberto Cano también cree que Dominica Duque no cocina

Dominica volvió a estar en el ojo, pues cuando Roberto Cano se marchó, sin titubeos dijo que agradecía lo aprendido y resaltó que quedaban dos concursantes que no cocinaban mucho “Dominica y Franko”.

Las redes sociales también han fijado muchos comentarios sobre la capacidad de estos dos participantes. “¿para cuándo la salida de Dominica y Franko?”, “Dominica qué hace cocinando, si no tiene ni idea”... por ejemplo se lee. No obstante, otros comentarios aceptan que Bonilla ha mejorado bastante.

