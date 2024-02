A Carolina Cruz le llovieron elogios por su atrevido look en ‘Día a Día’: “Diva”

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, entre otras cosas, gracias a su participación en Día a Día, programa en el que la llenaron de piropos por la combinación de prendas que eligió para este 26 de febrero.

El inesperado look de Carolina Cruz en ‘Día a Día’

La vallecaucana sorprendió a sus compañeros y a los televidentes del matutino de Caracol Televisión con una pinta que resaltó por sus transparencias, pues posó antes las cámaras con un pantalón rojo y una chaqueta de jean.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en el atuendo de la presentadora de Día a Día fue que, además, usó lo que parece ser un body con transparencias.

“Esta mujer es muy bella, definitivamente”. “hoy amaneció más guapa que de costumbre”, “hoy Carito le puso el toque coqueto al outfit” y “me encanta y quiero saber dónde puedo comprar la pinta completa”, fueron algunos de los comentarios que recibió Carolina Cruz, quien presumió su look en varias fotos que colgó a través de redes sociales.

Un repaso por la carrera de Carolina Cruz

Comenzó sus estudios en Comunicación Social y Periodismo, pero los abandonó por perseguir su sueño como reina de belleza y representar al Valle del Cauca, su departamento natal, en el Concurso Nacional de la Belleza de 1999. En el certamen ocupó el segundo lugar, pero llamó la atención del público y esto le abrió las puertas del espectáculo.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros, pero que debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”, expresó hace tiempo sobre esa decisión.

Su talento frente a las cámaras le abrió las puertas de la televisión. Inicialmente, Carolina Cruz hizo parte del Noticiero del Espectáculo, de Jorge Barón Televisión, y luego dio el salto al canal RCN, donde presentó Comandos, Muy buenos días y Noticias RCN.

Desde el 2018 hace parte de Día a Día, programa que marcó su cambió de casa a Caracol Televisión, donde también ha participado en otros proyectos, como el programa de humor La vuelta al mundo en 80 risas.