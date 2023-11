Liss Pereira: esta es la ‘obsesión’ que pocos conocen de la comediante

Liss Pereira tenía 11 años y estaba en Sardinata, Norte de Santander, cuando vio el Episodio 1 de Star Wars. Admiraba a Natalie Portman, quien interpretó en 1997, a Padmé Amidala, por eso decidió ver la película. Pero ese primer vistazo al mundo de George Lucas la llevó a un mundo nuevo. “Descubrí personajes como la princesa Leia, que era una guerrera que daba pata y eso sí me atrapó. Además, mi amor platónico era Harrison Ford”.

Desde ese momento, la comediante se convirtió en fanática, pero en una muy especial, de las que solo adquiere lo que le sirve. “No soy coleccionista ni acumuladora, eso es llenarse de mugre que no sirve; a mí me gustan las películas, la filosofía que se percibe en sus diálogos y cuando veo cosas que son útiles las compro”.

Liss Pereira vivió el sueño de toda fan

Su primer artículo de Star wars fue un cepillo de dientes, que compró en Venezuela, y que era muy particular por su forma, de sable de luz. En esa época se convirtió en ávida lectora de todos los artículos sobre George Lucas, su creador. “Me gustaba leer más que tener objetos. Me encantaba Yoda, porque en el colegio la filosofía me gustaba mucho, y escuchar todo lo que dicen de la fuerza y la justicia fue maravilloso. Eso coincidió con un momento difícil que estaba pasando”. Uno de los momentos más emocionantes para ella sucedió en 2017, cuando, entre el 13 y 17 de abril, se celebró el Stars Wars Celebration, en el Orange County Convention Center de Orlando Florida, se festejaron los 40 años de la saga. No se perdió el discurso del cineasta californiano, sobre todo cuando habló sobre su motivación para crear la famosa película, y que no era otra sino los niños.

La ‘fuerza’ de Liss Pereira

Liss Pereira, cucuteña 37 años, compañera de Ricardo Quevedo, mamá de Ignacio y con una exitosa carrera que incluye Los comediantes de la noche, películas como El que se enamora pierde y Reteniendo líquidos, varias giras nacionales e internacionales con stand Up como El futuro prometido, Sospechosamente light el podcast, es, en su cotidianidad, una heroína, como Natalie Portman, su actriz favorita de Star Wars, en aquella película de sus 17 años.