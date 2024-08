Laura León canceló su matrimonio por esta insólita razón: “Quítate mi vestido”

Laura León sorprendió a sus seguidores con la impactante revelación sobre la cancelación de su matrimonio. A principios del año, había anunciado que se casaba con un misterioso novio y en un inesperado giro, ahora dice que no irá al altar, que se arrepintió al conocer una costumbre de su pareja.

La artista, conocida como ‘La tesorito’, le contó a Telediario que “ya los planes de boda no van a ser. Pero ya me quedé con el anillo, tesoro. Me arrepentí muy a tiempo, tesoro. Pero no le encuentro ningún sentido. Si somos felices así, somos felices”,

Sin embargo, si hubo una razón de fondo, que extrañó a sus seguidores: La actriz de Dos mujeres, un camino reveló que una noche encontró a su prometido vestido de mujer y usando una de sus prendas: “Ay, ¿qué traes? ¡Quítate mi vestido!”, relató la actriz sobre el momento en que lo descubrió.

Laura, de 71 años, quien siempre había sido muy reservada con su vida amorosa, contó más detalles y, sin tapujos, reveló un secreto familiar de su pareja: “Fíjate nada más que curioso, ¿verdad? Los papás querían tener una hija y de chiquito, de niño, lo vestían de mujer”, siguió relatando a los periodistas que le preguntaban sobre el fin de su compromiso.

Sin embargo, la pareja no se separa: según la también cantante y presentadora, continuarán juntos, pues, aunque no están comprometidos, dice que se aman profundamente y que es más que suficiente para seguir adelante con su relación. Además, la nacida en Comalcalco, Tabasco, aseguró que lo compartirá con su amor, “todo mi closet le pertenece a él”.

Laura León no se casa, no devuelve su anillo de compromiso y no termina con su novio. Fotografía por: Getty Images

Laura León se había comprometido en marzo

En marzo del 2024, el misterioso galán italiano le había propuesto matrimonio a Laura León y entre sus planes estaba viajar juntos, para disfrutar su vida en pareja. “Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida”.

Cuando los periodistas la abordaron, la actriz, madre de dos hijos, habló emocionada sobre las virtudes de su prometido.”Es un hombre muy mayor, muy inteligente”, dijo Laura cuando contó que se casaría con su novio, quien residía en San Diego, California, aunque siempre conservó en secreto su identidad. En el momento de la feliz noticia, se supo que sus amigas le presentaron al galán, con quien, en el momento del anuncio, ya llevaba dos años de relación.