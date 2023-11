Latin Grammy 2023: Juanes, Camilo y más parejas que derrocharon amor

La noche los Latin Grammy 2023, en Sevilla, España, estuvo llena de momentos emotivos, protagonizados por las estrellas de la noche. En la velada de la música latina, los nominados e invitados especiales eligieron como sus acompañantes a los amores de sus vidas y junto a ellos desfilaron por la alfombra roja.

Juanes y Karen Martínez

Juanes y Karen Martínez se conocieron en el 2000, en el rodaje del video de 'Podemos hacernos daño'. Se casaron en agoto del 2004. Fotografía por: Juan Naharro Gimenez

Juanes llegó a la alfombra roja llevando de la mano a su esposa Karen Martínez. El ganador en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por su álbum Vida cotidiana, le dedicó el premio a la mujer más especial de su vida: “Cecilia adorada que me enseñaste a amar, a creer en mí y a mis hijos, Dante, Luna y Paloma que me han dado todo”.

Camilo y Evaluna

El paisa y la caraqueña se conocieron en Bogotá, en un evento. Su amor nació y creció gracias a la tecnología, pues Evaluna vivía en Miami y Camilo, en Bogotá. Oficializaron su noviazgo en el 2015, se comprometieron tres años después, y se casaron en Miami, el 8 de febrero del 2020. En esa misma ciudad nació Índigo, su hija, el 9 de abril del 2022. Camilo siempre se refiere a su esposa como ‘su pulga’ y en esta gala, en una entrevista previa con TNT, se refirió a la hija de Ricardo Montaner como lo mejor que le ha pasado.

Roselyn Sánchez y Eric Winter

La actriz puertorriqueña y el artista californiano conocieron en 2005, en una fiesta en Los Ángeles, pero solo tres meses después, Winter la invitó a salir. Se comprometieron en el 2007, en Puerto Rico, y se casaron el 29 de noviembre del año siguiente, en un castillo del Viejo San Juan. Eric Winter, actor de The Rookie y The Mentalist y Roselyn Sánchez, quien personificó a Elena Delgado en Without a Trace, tienen dos hijos, Sebella Rose, de 11 años y Dylan Gabriel, de 6.

Carlos Ponce y Karina Banda

Carlos Ponce y Karina Banda se conocieron en febrero del 2018 y 6 meses después dieron a conocer su relación. El cantante y actor puertorriqueño y la presentadora mexicana terminaron en el 2019, pero se reconciliaron poco meses después. El actor de telenovelas como La suerte de Loli y Silvana sin lana le propuso matrimonio en enero del 2020. Se casaron dos veces: el 30 de julio del 2020 en ceremonia civil, y el 4 de junio del 2022 lo hicieron por la iglesia.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel

El español Antonio Banderas y la alemana Nicole Kimpel se vieron por primera vez en mayo del 2014, en una fiesta, durante el Festival de Cine de Cannes. El actor malagueño de 63 años, quien estaba a punto de divorciarse de la actriz Melanie Griffth, oficializó su ruptura en junio y tres meses después inició su romance con la asesora financiera, quien es 21 años menor que su pareja.

Luis Fonsi y Águeda López

El cantante y la modelo, actriz y presentadora se conocieron en Miami y comenzaron a salir en el 2010. Luis Fonsi y Águeda López contrajeron matrimonio en el Valle de Napa (California), el 10 de septiembre del 2014. Los puertorriqueños tuvieron a su primera hija, Mikaela, el 20 de diciembre del 2011, y en la misma fecha, pero en el 2016, vino al mundo Rocco, su segundo hijo..

Christian Nodal y Cazzu

En mayo del 2022, Christian Nodal invitó a Cazzu a cantar con él, en un palenque, su tema Si te falta alguien. Un mes después, en Guatemala, los vieron de la mano y comiendo helado. La argentina lo acompañó a sus conciertos en Colombia y Bolivia, pero la oficialización de su noviazgo solo ocurrió el 23 de agosto del 2022, en los Premios Gardel, en el Movistar Arena de Buenos Aires, cuando la argentina declaró que estaban juntos. Su salida oficial como pareja fue el 17 de noviembre del 2022, en los Latin Grammy, cuando posaron juntos y el mexicano le dedicó su premio al Mejor Álbum de Música Ranchera- Mariachi. En abril del 2023, en un concierto en Buenos Aires, la trapera anunció que estaba embarazada. El 14 de septiembre nació su primogénita, llamada Inti.

Fonseca y Juliana Posada

Se conocieron cuando tenían 5 años, y 11 años después comenzaron su historia de amor. Juan Fernando Fonseca le compuso a Juliana Posada Te mando flores, tema que lo lanzó a la fama internacional, cuando participaba en el reality La granja y ella se encontraba en España, donde vivió 5 años, pues hizo su carrera de Psicología en ese país. Cuando volvió a Colombia se reencontraron y nunca volvieron a separarse. La pareja tiene tres hijos: Paz, Agustín y Manolo. Para el bogotano no hay amor que se compare: “Nada más grande que la familia”, dice.

Greeicy y Mike Bahía

Greeicy Rendón tenía 17 años y Mike Bahía, 24 cuando se vieron por primera vez. Ese encuentro ocurrió en un bar, donde el caleño había ido a escuchar a unos amigos, y ella, a celebrar un cumpleaños. Una amiga los presentó, y aunque hubo química, la intérprete de Los consejos admitió que ella conquistó al músico. Mike le pidió matrimonio a Greeicy el 17 de octubre del 2021, en un concierto en Miami, y en diciembre de ese año, con la canción Att: Amor, anunciaron que serían papás. Kai, su primogénito, nació el 21 de abril del 2022.