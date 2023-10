La supuesta prueba de que Andrea Valdiri y Felipe Saruma no han terminado

Desde hace meses se han venido generando rumores acerca de la supuesta ruptura del matrimonio conformado por Andrea Valdiri y Felipe Saruma. La bailarina y el creador de contenido para redes sociales se casaron el 16 de abril del 2022 en el Hotel El Prado, de Barranquilla. Aunque su matrimonio había sido considerado como uno de los más estables de la farándula nacional, las cosas parecen haber cambiado.

Han sido, además, varias las pruebas que han evidenciado, supuestamente, que la pareja ya está separada. Inicialmente, las sospechas se dieron por la ausencia de Saruma en las redes sociales de Valdiri y viceversa. Luego, se pensó que su relación había terminado cuando a la barranquillera se le vio, en varias ocasiones, posar sin su anillo de bodas. Aunque explicó que había adelgazado y que no usaba la argolla porque le quedaba grande, las dudas se mantuvieron.

Te puede interesar: Carmen Villalobos contestó a críticas por dormir con su perro: “no, mi ciela”

Después, los rumores se incrementaron cuando a Valdiri se le vio viajando sin Saruma. En su lugar, viajó con una de sus mejores amigas a Miami. Durante el viaje, Andrea publicó historias en su cuenta de Instagram que acompañó con canciones que hacían referencia a una ruptura. La influencer subió una foto suya y l acompañó con un tema de Ovy On The Drums que dice: “Ahora se la pasa de party con sus todas sus amigas para hacerme enojar. Sube Historia de Instagram, pero a mí no me contesta”.

Finalmente, la prueba más grande para los seguidores fue cuando ella misma reveló que se estaba mudando con sus dos hijas, Isabella y Adhara, a otro apartamento, al parecer sin Saruma. La barranquillera de 32 años publicó un video en el que contaba, emocionada, de aquella nueva decisión. “En estos días les voy a mostrar todo, cómo quedó ese apartamento, cómo lo decoré, como lo quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a las chicas”, mencionó.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma no habrían terminado. Estas son las pruebas

Sin embargo, a pesar de todo ello, seguidores de la bailarina se dieron cuenta de que ella y Saruma están compartiendo un mismo espacio. La pareja, que subió fotografías a sus redes sociales, está en el lujoso apartamento al que Andrea contó que se mudaría. En el house tour que hizo Andrea, no se vio a Saruma, pero en las fotos que subió el santandereano se veían los mismos adornos de la casa que Valdiri había mostrado.

También puedes leer: ¿Quién es Alejandro Serrano, esposo de Alejandra Giraldo de ‘Noticias Caracol’?

Muchos internautas han asegurado la ruptura de Valdiri y Saruma es tan solo una estrategia de mercadeo y que la gente sigue hablando mientras ellos ganan dinero por ello. “La gente que es bien chismosa y ellos facturando de lo lindo”, se lee en uno de los comentarios sobre el tema.