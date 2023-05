La salud de Julio Iglesias preocupa a sus fans ¿Ya no recuerda sus canciones?

Julio Iglesias fue uno de los primeros cantantes en español en lograr la famosa internacionalización y el reconocimiento en el mercado anglo. El intérprete español, de hoy 79 años, también se granjeó el titulo de ser el hombre más atractivo del mundo y de tener cientos de mujeres. Su música como su vida privada siempre estuvo ocupando titulares en los distintos medios. Grabó 80 álbumes en más de una decena de idiomas y posee varios récords de la industria discográfica en tiempos en los cuales no existía el ciberespacio ni la digitalización de la música. Por ejemplo, en el 2006 fue reconocido como el artista más vendido con 250 millones de discos a lo largo de su carrera. Este registro está en el famoso Guiness Récords. Lo Nuestro, el Grammy, Latino, World Music Awards, Gaviota son algunos de las decenas de premios que logró a lo largo de una exitosa carrera.

El español ha estado ausente de la vida pública. Hasta donde se sabe reside en República Dominica junto a su esposa Miranda. No obstante, no es mucho lo que se sabe más allá de ese aspecto. Ahora solo unos días de saberse que su hijo Enrique Iglesias padece de neumonía y está en recuperación, ha trascendido que Julio también estaría atravesando una difícil etapa relacionada con su salud. A diferencia de su hijo, y de ser cierta esa información, sería irreversible dada la avanzada edad del español.

Según ha reportado People en español, hay fuentes que indican que el artista ya no se puede movilizar pro sus propios medios y por ello se desplaza gracias a una silla de ruedas. Iglesias tampoco respondería llamadas de ningún conocido suyo y su situación estaría afectando su memoria al punto de no recordar la letra de sus canciones.

Julio Iglesias: ¿No recuerda sus canciones?

No obstante, la publicación también registra una versión completamente opuesta que indica que anda de lo anterior es cierto y que Julio está bastante bien en cuanto a su salud física como mental.

El tema de la salud de Julio Iglesias volvió a ser noticia hace unos días cuando el periodista argentino Juan Alberto ´el muñeco´ Mateyko escribió sobre la necesidad de que el intérprete se pronunciará para evitar que se siguiera hablando.

“Qué anda pasando con vos querido Julio Iglesias, tu silencio provoca muchas conjeturas”, exclamó el periodista y presentador en Instagram. “[Hay] mucho silencio”, escribió. “Quiero que sepas que se te extraña, se te admira; ¿qué anda pasando con vos?”.

Anteriormente en entrevista con el programa de televisión A la tarde, de América TV, en Argentina, Mateyko lamentó que “nunca” volvió a “tener un diálogo” con Iglesias y contó que, en el 2021, en la “pospandemia el artista tenía “el tobillo izquierdo vendado”. Ahí mismo se afirmó que la parte motriz y cognitiva de Iglesias no estaría funcionando correctamente y que por dicha razón “ya no recuerda ni sus propias canciones”.

Hay que decir que hace un año unos reporteros lograron imágenes de Iglesias cerca de su casa caminando con dificultad, pero luego se aclaró que era debido a unas terapias y molestias pasajeras.

Julio Iglesias estaría bien

Por su parte, el cantante español Ramón Arcusa dijo que no es cierto lo que dicen sobre la salud de su amigo. “Hablo con él a menudo y no es cierto, está lúcido como siempre”. De acuerdo al diario El Economista personas del entorno del cantante también niegan esos problemas. “Eso no es cierto”.

La última vez que Iglesias hizo su presencia en redes fue en marzo pasado cuando reveló que había comenzado a escribir sus memorias. “Sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás”, “, indicó “Sin embargo sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”.